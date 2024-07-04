شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تستهدف هذا الموعد لإطلاق أول مهمة سير فى الفضاء خاصة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصبح موعد إطلاق أول مهمة رحلات فضائية تجارية مع إمكانية السير في الفضاء محدد وقريب للغاية، حيث سيتم إطلاق Polaris Dawn، وهو جزء من برنامج خاص لرحلات الفضاء البشرية يموله الملياردير جاريد إسحاقمان، في موعد لا يتجاوز 31 يوليو.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، ستوفر شركة SpaceX ومديرها التنفيذي إيلون ماسك، كبسولة Dragon's Polaris Dawn وصاروخ Falcon 9، ويخطط الطاقم لإجراء أول عملية سير في الفضاء خاصة على الإطلاق ببدلات فضائية مخصصة من شركة SpaceX مصممة لهذا الجهد، إلى جانب مجموعة من التجارب.



ستأخذ مهمة Polaris Dawn مدارها على ارتفاع حوالي 435 ميلًا (700 كيلومتر) فوق الأرض، في أعلى رحلة مأهولة على ارتفاع منذ بعثات أبولو إلى القمر في الستينيات والسبعينيات.



ستكون Polaris Dawn هي الأولى من بين ثلاث مهام لبرنامج Polaris، كلها بتمويل وقيادة إسحاقمان، وتشمل المهمة ملازمًا متقاعدًا من القوات الجوية الأمريكية (USAF)، وهو العقيد سكوت "كيد" بوتيت في دور الطيار، والمتخصصين في المهمة سارة جيليس وآنا مينون، وكلاهما مهندسي عمليات SpaceX.



تعرضت المهمة لتأخيرات أثناء التطوير من هدف الإطلاق الأولي في أواخر عام 2022، وقد أدى التأخير الكبير الأخير في فبراير 2024 إلى دفع الإطلاق المتوقع في أبريل إلى الصيف.



قال برنامج Polaris عبر X في ذلك الوقت: "يستمر الوقت الإضافي في توفير وقت التطوير اللازم لضمان إكمال أهداف المهمة هذه والإطلاق الآمن وعودة Dragon والطاقم".

