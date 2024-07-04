شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو ينظم بطولة رياضية فى مهرجان العلمين بنسخته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

ينظم اتحاد الجودو برئاسة مرزوق على، بطولة رياضية تقام منافساتها خلال مهرجان العلمين الذى يقام فى الفترة من 11 يوليو الجاري إلى 30 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الجودو تفاصيل البطولة خلال اليومين المقبلين وكذلك عدد الدول المشاركة و عدد اللاعبين واللاعبات ، واقام اتحاد الجودو البطولة العربية خلال النسخة الأولى من المهرجان والتى أقيمت العام الماضى بمشاركة عدد كبير من الدول ونجحت نجاحاً منقطع النظير.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية فى الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، وتجري حاليا الاستعدادات والتجهيزات الأخيرة .