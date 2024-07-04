شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. خطة مشتركة لـ"الكهرباء والبترول" لوقف تخفيف الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 4-7-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة منها، خطة مشتركة لـ"الكهرباء والبترول" لوقف تخفيف الأحمال، ووزير الإسكان يستعرض خطة العمل ويشدد اتباع طرق جديدة ومبتكرة للوصول لأفضل النتائج.

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماع مع مسئولي قطاع البترول بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث مقر مجلس الوزراء لوضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال فى الأسبوع الثالث من يوليو المقبل.

وزير السياحة والآثار يلتقي بالموظفين والعاملين بالإدارات المختلفة والهيئات التابعة لها

حرص شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، على استهلال ثاني أيام عمله بالوزارة بعد أدائه لليمين الدستورية أمس وزيراً للسياحة والآثار، على القيام بجولة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوجيه التحية للموظفين والعاملين بها، والتعرف على آليات سير العمل بالإدارات المختلفة والهيئات التابعة لها.

سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 25400 جنيه بتعاملات اليوم الخميس

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس، وسجل الجنيه الذهب اليوم 25400 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

وزير الإسكان يستعرض خطة العمل ويشدد اتباع طرق جديدة ومبتكرة للوصول لأفضل النتائج

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثاني صباح اليوم الخميس، مع مسئولى جهات وقطاعات الوزارة، التى تتواجد مقراتها خارج ديوان الوزارة، ونقل لهم تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لوزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، كما استعرض خطة العمل وخارطة الطريق التى ستتبعها الوزارة خلال الفترة المقبلة.

علاء السقطى: منظمات الاستثمار حريصة على مزيد من التعاون لتنمية القطاع الصناعى

أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرار إسناد وزارة الصناعة للوزير كامل الوزير، مشيرا إلى أن الإنجازات والتطوير التى تمت فى قطاع النقل منذ توليه منصب الوزير فيه كفيلة بطمأنة المستثمرين، خاصة مع ما أثبته من إمكانيات فى ضبط الأداء ومواجهة الفساد وسرعة فى التنفيذ وهو ما يحتاجه قطاع الصناعة بشدة خلال الفترة القادمة.

تعرف على أهم الاستثمارات العالمية برعاية "مبادرة أبدأ" الوطنية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الكيانات والشركات الكبرى في دول الاتحاد الأوروبي، وقعت شركة ابدأ لتنمية المشروعات-الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" مؤخرا بروتوكول تعاون مع مجموعة "مون دراجون" الإسبانية بهدف تعميق أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 86.86 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم، مع توخي المستثمرين الحذر حيال توقعات انخفاض الطلب، وصدور بيانات بشأن التوظيف والأعمال في الولايات المتحدة جاءت أضعف من المتوقع، مما يشير إلى أن اقتصاد أكبر مستهلك للنفط في العالم يتباطأ على ما يبدو.

12.61 % انخفاض بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر أبريل 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر ابريل 2024.

كامل الوزير يطلع على أهم ملفات الصناعة خلال أول يوم عمل بالوزارة

يطلع الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل على عدد من الملفات خلال تواجده في أول يوم عمل داخل وزارة الصناعة في العاصمة الإدارية ، ومن أبرز الملفات المعروضة علي الوزير ملف التنمية الصناعية ومتطلبات الاستثمار الصناعي وبعض التحديات التي تواجه المناطق الصناعية وملف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة.



