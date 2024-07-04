شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن الإعلانات السياسية المستندة إلى الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تسهل جوجل على المعلنين الكشف عما إذا كانت الإعلانات السياسية تحتوي على محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفي تحديث رصدته Search Engine Land، تقول جوجل إنها ستنتج تلقائيًا إفصاحات كلما وصف المعلنون إعلانات الانتخابات بأنها تحتوي على "محتوى اصطناعي أو معدّل رقميًا".

وفي العام الماضي، بدأت جوجل في إلزام المعلنين السياسيين بإدراج إفصاحاتهم "الواضحة والبارزة" على الإعلانات التي تحتوي على محتوى الذكاء الاصطناعي، ولكن الآن تعمل جوجل على تبسيط العملية، حيث ستتضمن تلقائيًا إفصاحًا داخل الإعلان كلما حدد المعلنون مربع الاختيار "المحتوى المعدل أو المصطنع" في إعدادات حملتهم.

وسيظهر الإفصاح في موجزات YouTube Shorts على الأجهزة المحمولة وكذلك الإعلانات المضمنة التي تظهر على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون والويب، وسيتعين على المعلنين تضمين إفصاحاتهم الخاصة لجميع تنسيقات الإعلانات الأخرى.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أشهر قليلة، بدأت المخاوف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات السياسية تتزايد، وفي مايو تقدمت لجنة القواعد بمجلس الشيوخ بمشروع قانون من شأنه أن يلزم المعلنين السياسيين بالكشف عن المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، في حين اقترحت لجنة الاتصالات الفيدرالية سن سياسة مماثلة.