شكرا لقرائتكم خبر عن التاجورى رئيسا لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية وتوماسيان نائبا ووهبة أمينا لصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الخبير السياحى ياسر محمد يسرى يوسف التاجورى، برئاسة مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية والخبير السياحى برج ليون أرتين توماسيان بمنصب نائب رئيس الغرفة، والدكتورهشام عصام عبد الجواد وهبة، بمنصب أمين صندوق الغرفة، وذلك في الجلسة الإجرائية التي عقدت اليوم الخميس بمقر غرفة المنشآت ةالمطاعم السياحية.

كان مجلس إدارة الغرفة قد عقد جلسته الإجرائية بجميع الأعضاء برئاسة الخبير السياحى على كامل منصور ، بصفته أكبر الأعضاء سنا، الذى أكد على أإننا نعمل في مناخ يغلفه الود والحب والتأكيد على أن المجلس هدفه هو تقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية ، والتوافق بين الأعضاء لتشكيل فريق عمل واحد يسعى للإرتقاء بصناعة الطعام وفقاً لكافة المعايير السياحة العالمية ، وجودة وسلامة وصحة الغذاء.

وعقب إختيار وتسمية رئيس المجلس، ونائبه، وأمين الصندوق ، تم إختيار هيئة المكتب التنفيذى للغرفة والذى ضم كل من:

1. ياسر محمد يسرى يوسف التاجورى بصته رئيساً للمجلس

2. برج ليون أرتين توماسيان بصفته نائباُ لرئيس المجلس

3. هشام عصام عبد الجواد وهبة ، بصفته أميناً لصندوق الغرفة

4. سامح عبد العال عبد الغنى " سامح الجندى " عضو المجلس

5. اشرف زيدان محمد مسلم عضو المجلس



يذكر أن مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية يضم في عضويته من كل من :-

1. ياسر محمد يسرى يوسف التاجورى

2. سامح عبد العال عبد الغنى " سامح الجندى "

3. أحمد فايز أحمد الصانع

4. اشرف زيدان محمد مسلم

5. برج ليون أرتين توماسيان

6. عبد المنعم محمد عبد المنعم ربيع

7. هشام محمود محمد عبد الله

8. على كامل على منصور

9. محمد فتحى قرنى على

10. هشام عصام عبد الجواد وهبة

11. عمر حسين فتحى عزيز

12. أيمن رؤوف فوزى عبد الباقى