"لقبه العربي الأول".. أين يقع "رونالدو النصر" بين ست نسخ له من الهداف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحطيم الأرقام القياسية بمختلف الدوريات العالمية وذلك بعد تألقه في مباراة اتحاد جدة والتى أقيمت مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات دوري روشن.

وسجل رونالدو هدفين في فوز النصر العريض على اتحاد جدة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك وانتهت بنتيجة 4-2، لينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافي دوري روشن برصيد 35 هدف، بفارق كبير عن النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 28 هدف.

وبعد حصد لقب الهداف، أصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم الذي يحصد هذا اللقب في 4 دوريات مختلفة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وخلال التقرير التالي يبرز "الخليج 365" الدوريات المختلفة التي حصد بها رونالدو لقب الهداف:

البداية كانت مع مانشستر يونايتد موسم 2008-2007 وحصد وقتها الدون لقب هداف البريميرليج برصيد 31 هدفًا متفوّقاً على التوجولي إيمانويل أديبايور الذي سجل وقتها 25 هدف.

وخلال فترة تألقه مع ريال مدريد تربع رونالدو على عرش صدارة هدافي الليجا 3 مواسم مختلفة، الأول موسم 2010-2011 برصيد 40 هدفًا، والثاني 2013-2014 وحصد وقتها لقب الهداف برصيد 31 متفاوقاً على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بثلاث أهداف فقط.

والمرة الثانية على التوالي والثالثة مع الملكي موسم 2014-2015 تصدر الدون الجدول برصيد 48 هدفًا وهو الرقم الأعلى في تاريخه حتى الآن.

ولم تتوقف أرقام رونالد القياسية بعد رحيله عن الملكي، بل تصدر جدول هدافي الدوري الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه وذلك رفقة يوفنتوس برصيد 29 هدفًا متفاوقاً على لوكاكو .

وأخيراً حصد لقبه العربي الأول مع النصر بعد تصدر جدول هدافي النسخة الحالية من دوري روشن برصيد 35 هدف جمعهم من خوض 31 مباراة.

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