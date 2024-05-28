لاعب أرسنال: الأعين كلها نحو رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عبّر مدافع نادي أرسنال، ويليام ساليبا، عن تعاطفه مع نازحين رفح الفلسطينية، عقب أحداث العنف التي جرت من قبل الجانب الصهيوني.

ونشر المدافع الفرنسي عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بإنستجرام: "كل العيون على رفح".

الجدير بالذكر، أن مراسل الجزيرة أكد يوم الأحد الماضي، أن طائرات جيش الاحتلال قصفت مخيما للنازحين شمال غرب رفح بأكثر من 8 صواريخ، وأن من كانوا داخل الخيام احترقوا.

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