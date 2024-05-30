أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 – 5 – 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 – 5 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها برنامج تأهيلي لـ أحمد فتوح فى منتخب مصر بعد الشكوى من آلام مباراة الاتحاد.

برنامج تأهيلي لـ أحمد فتوح فى منتخب مصر بعد الشكوى من آلام مباراة الاتحاد

يخضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة محمد أبو العلا، بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة، عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك أمام الاتحاد السكندري، بعد التواصل الذي تم مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك عقب المباراة، والتأكيد على شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة عقب لقاء الاتحاد السكندري.

محمد شريف ينتظم فى معسكر منتخب مصر

انتظم محمد شريف لاعب منتخب مصر في معسكر المنتخب، في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

التأشيرة تحسم موعد سفر أحمد حمدى إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى

ينتظر أحمد حمدى لاعب وسط الزمالك الحصول على التأشيرة لإنهاء إجراء السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى، الذى تعرض له في مباراة نهضة بركان المغربى في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يعلن رسميا عن تعيين البرازيلى شوانكى فى القيادة الفنية للطائرة

أعلن نادى الزمالك عن تعيين البرازيلى كارلوس شوانكن على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة الطائرة للرجال استعدادا للموسم المحلى المقبل .

الزمالك يعلن تعيين بدر حامد رئيساً لقطاع الناشئين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعيين بدر حامد رئيساً لقطاعات الناشئين لكرة القدم بالنادي في الفترة الحالية.

منتخب كوت ديفوار الأولمبى يخطر اتحاد الكرة بمواجهة مصر بالمحترفين

أكد منتخب كوت ديفوار حضوره لمصر بالمنتخب الاوليمبي في وجود المحترفين لمواجهة منتخب مصر الأولمبي استعدادا للأولمبياد، على أن يشارك منتخب كوت ديفوار للشباب تحت 20 سنة في بطولة تولون بفرنسا.

تغريم العشرى وإيقاف مروان حمدى أبرز عقوبات الجولة الـ25 بدروى nile

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 25 من بطولة الدورى المصرى الممتاز "دوري nile"وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

الترسانة يهزم المقاولون العرب 1-0 ويتأهل لدور الـ 16 لكأس مصر.. فيديو

تمكن فريق الترسانة من الإطاحة بفريق المقاولون العرب من بطولة كأس مصر عقب الفوز على ذئاب الجبل بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر.