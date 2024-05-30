الامارات | رونالدو يتسلم الحذاء الذهبي للدوري السعودي

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتسلم الحذاء الذهبي للدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، جائزة هداف الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024، بعد أن سجل 35 هدفاً مع النصر في الدوري هذا الموسم كاسراً الرقم القياسي للمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد راهناً والنصر سابقاً.
وتوّج البرتغالي جورجي جيزوس (الهلال) بجائزة مدرب الموسم، والمغربي ياسين بونو (الهلال) بجائزة أفضل حارس.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App