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الامارات | رونالدو يتسلم الحذاء الذهبي للدوري السعودي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم البرتغالي نجم نادي النصر، جائزة هداف الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024، بعد أن سجل 35 هدفاً مع النصر في الدوري هذا الموسم كاسراً الرقم القياسي للمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد راهناً والنصر سابقاً.
وتوّج البرتغالي جورجي جيزوس (الهلال) بجائزة مدرب الموسم، والمغربي ياسين بونو (الهلال) بجائزة أفضل حارس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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