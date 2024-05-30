الامارات | رونالدو يتسلم الحذاء الذهبي للدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، جائزة هداف الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024، بعد أن سجل 35 هدفاً مع النصر في الدوري هذا الموسم كاسراً الرقم القياسي للمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد راهناً والنصر سابقاً. وتوّج البرتغالي جورجي جيزوس (الهلال) بجائزة مدرب الموسم، والمغربي ياسين بونو (الهلال) بجائزة أفضل حارس.

محمد يوسف

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