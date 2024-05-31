محمد صلاح يكشف التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق التشكيل الأمثل للفراعنة في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المُقرر إقامتهما ضمن تصفيات كأس العالم 2026.



وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التشكيل الأنسب لمنتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو هو مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم في خط الدفاع".

وأضاف: "ستكون هناك أزمة لدى حسام حسن في مركز الظهير الأيسر، ولكن أعتقد أن أحمد رمضان بيكهام هو الأنسب لهذا المركز، خصوصًا أنه لا يمكن الحكم على أكرم توفيق إذا لعب في ذلك المركز".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "في خط الوسط يجب أن يشارك مروان عطية وإمام عاشور وحمدي فتحي، أما في خط الهجوم فيشارك محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه".

ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو على إستاد القاهرة مساء الخميس القادم، قبل أن يواجه منتخب غينيا بيساو مساء 10 يونيو القادم، لحساب منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.