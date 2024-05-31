الامارات | اعتماد اللائحة المنظمة لدورات الألعاب الرياضية الخليجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الـ36 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الذي استضافته العاصمة القطرية، الدوحة، أول من أمس.

واعتمد الاجتماع مسمى «لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية»، بحيث تكون «اللائحة المنظمة لدورات الألعاب الرياضية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، ووافق على اللائحة المنظمة لدورات الألعاب الرياضية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تشمل جميع الدورات الرياضية الخليجية المجمعة الأربع المعتمدة في اجتماع المكتب التنفيذي «92»، وأي دورات قد تُنظم مستقبلاً.

واطلع الحضور على مذكرة الأمانة العامة بشأن التقرير النهائي لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب (الإمارات 2024)، حيث تم تكليف لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة، بدراسة التحديات والتوصيات التي جاءت في تقرير اللجنة المنظمة للدورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

واعتمد الاجتماع قرار إلغاء تنظيم دورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية التي كان من المقرر إقامتها في السعودية خلال هذا العام 2024، وذلك بسبب ازدحام الاستحقاقات الرياضية الإقليمية والدولية، على أن يتم تنظيمها في السنوات المقبلة عند طلب إحدى الدول الأعضاء استضافتها، مع مراعاة عدم تضارب موعد إقامتها مع إحدى الدورات الرياضية الخليجية المجمعة المعتمدة حتى عام 2027، كما كلفت لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة، بإعداد البرنامج الزمني للدورات الرياضية الخليجية المجمعة خلال الأعوام من 2028 إلى 2031، على أن تقوم الأمانة العامة بالتعميم على اللجان الأولمبية بدول المجلس بشأن رغبتها في استضافة الدورات.

وتم خلال الاجتماع، اعتماد موعد النسخة «الـ37» من اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية بتاريخ السادس من مايو 2025، على أن يُسبق باجتماع تحضيري للمكتب التنفيذي بتاريخ الخامس من مايو 2025، وأن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الكويت، دولة الرئاسة القادمة، بتحديد تفاصيل عقد هذه الاجتماعات. واعتمد الحضور التوصيات الواردة من الأمانة العامة للجان الأولمبية الخليجية، والتوصيات الخاصة بفريق عمل دراسة أوضاع اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية، وتوصيات محور التعاون الدولي.

ضم الوفد الإماراتي المشارك في الاجتماع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، فارس المطوّع، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة: أمل بوشلاخ، وعبدالعزيز السلمان، وإبراهيم الزعابي، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

. إلغاء تنظيم دورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية التي كانت مقررة في السعودية.