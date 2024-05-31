الامارات | للمرة الأولى.. عتيق وجمعة في قائمة المنتخب «الجديدة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، قائمة المنتخب الجديدة التي ضمت 27 لاعباً استعداداً لخوض تجمع داخلي، قبل السفر إلى السعودية تحضيراً للقاء منتخب نيبال في السادس من الشهر المقبل في الدمام، ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثامنة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، فيما سيواجه الأبيض أيضاً نظيره البحريني ضمن الجولة السادسة والأخيرة في 11 من الشهر نفسه على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي. وشهدت القائمة الوجوه السابقة باستثناء انضمام اللاعبين محمد عتيق ومحمد جمعة للمرة الأولى، فيما تواصل استمرار عدم ضم مهاجم الجزيرة علي مبخوت.

وتضمنت القائمة الجديدة، اللاعبين: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خليفة الحمادي، محمد العطاس، محمد عتيق، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، خالد الهاشمي، عبدالرحمن صالح، وعبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو ومحمد جمعة.

وعلى الرغم من أن المباراتين تُعدّان تحصيل حاصل بعدما حصد المنتخب بطاقة التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات، إثر تصدّره للمجموعة وحصد العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بالفوز في أربع مباريات، فإن الأبيض يسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في التصفيات التي لم يتعرّض خلالها للتعادل أو الخسارة حتى الآن.

ويحل منتخب البحرين في المركز الثاني في المجموعة نفسها، خلف «الأبيض»، برصيد تسع نقاط، واليمن ثالثاً بثلاث نقاط، ونيبال في المركز الأخير من دون رصيد.

وجاء تأهل المنتخب إلى الدور المقبل في التصفيات بعد فوزه على نيبال 4-صفر، والبحرين 2-صفر، وعلى اليمن ذهاباً وإياباً 2-1، و3-صفر، على التوالي.

يُذكر أن المنتخب قفز إلى المركز 67 في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات العالمية.

خالد عبيد: اللاعبون بحاجة إلى انسجام أكبر

أكد مدير فريق النصر الأسبق والمحلل الفني، خالد عبيد، أن المنتخب بحاجة إلى انسجام أكبر قبل مباراتيه أمام نيبال والبحرين، مشيراً إلى أنه توقع ضم وجوه جديدة إلى قائمة المنتخب، في ظل تعرض بعض اللاعبين للإصابة، مثل لاعب الجزيرة عبدالله رمضان.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «في تقديري فإن اللاعبين وصلوا إلى ذروة الإعداد البدني، كون الموسم الحالي في نهايته، بعدما شاركوا مع فرقهم في المسابقات المختلفة، لذلك فإن الجهاز الفني للمنتخب سيركز في تحضيراته على الجانب التكتيكي أكثر من البدني».