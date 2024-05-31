الامارات | مبابي "مدريدي".. التوقيع بداية الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستصبح صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي المنتظرة إلى ريال مدريد بطل إسبانيا رسمية في بداية الاسبوع المقبل، حسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب للمفاوضات.

وقرر قائد المنتخب الفرنسي الذي سيكون متاحًا في 30 يونيو عندما ينتهي عقده مع باريس سان جرمان، التوقيع مع النادي الملكي بعد سبعة مواسم قضاها في باريس.

ولم تتلق وكالة فرانس برس أي تأكيد خلال محاولتها الاتصال بأوساط مقرّبة من اللاعب.

وفي حال أُعلن عن الصفقة كما هو متوقع يوم الاثنين أو الثلاثاء، فمن غير المرجح، وفقاً للعديد من وسائل الإعلام، أن يتم تقديم مبابي في العاصمة الإسبانية قبل نهاية كأس أوروبا التي ستقام في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو.

ومن المتوقع أن يبقى مبابي في الوقت الحالي مع المنتخب الفرنسي الذي يقيم معسكره في كليرفونتين منذ الأربعاء قبل خوض مباراتين وديتين تحضيراً لكأس أوروبا.

تلعب فرنسا أمام لوكسمبورغ في متز الأربعاء قبل أن تواجه كندا في بوردو بعد أربعة أيام.