ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد مع الاثارة والمتعة الكروية عندما يستمتع عشاق الساحرة المستديرة بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند.



جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة



مواعيد دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد x بوروسيا دورتموند - 10 مساء - beIN SPORTS 1



مواعيد كأس مصر

فاركو x الواسطي - 5 مساء - OnTime Sports‎

فيوتشر x بترول أسيوط - 8 مساء - OnTime Sports‎

إنبي x النجوم - 8 مساء - OnTime Sports‎



مباريات ودية دولية

المكسيك x بوليفيا - 4.30 فجرًا

أوروجواي x كوستاريكا - 5 فجرًا



مباريات اليوم في الدوري التونسي

نجم المتلوي x قوافل قفصة - 05:30 مساء - El Watania.

مستقبل المرسى x النادي البنزرتي - 05:30 مساء - El Watania..

اتحاد تطاوين x مستقبل سليمان - 05:30 مساء - El Watania..



مباريات اليوم في الدوري المغربي

أولمبيك آسفي x الإتحاد الرياضي التوركي - 09:00 مساء - Arryadia TV.

نهضة الزمامرة x إتحاد طنجة - 09:00 مساء - Arryadia TV.

الفتح الرياضي x مولودية وجدة - 09:00 مساء - Arryadia TV.

حسنية أكادير x يوسفية برشيد - 09:00 مساء - Arryadia TV.

شباب المحمدية x المغرب الفاسي - 09:00 مساء ب - Arryadia TV.

شباب السوالم الرياضي x نهضة بركان - 09:00 مساء - Arryadia TV.