آرني سلوت يبدأ اليوم مهمته التدريبية مع ليفربول بشكل رسمي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي صباح اليوم السبت، عن بدء المدرب الهولندي آرني سلوت، مهام عمله كمدير فني جديد للريدز، خلفًا للألماني يورجن كلوب، الذي رحل بعد 9 سنوات قضاها داخل جدران «آنفيلد».

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول منذ قليل أن آرني سلوت سيبدأ مهام منصبه كمدير فني للفريق بشكل رسمي بدايةً من 1 يونيو 2024، بعد الحصول على تصريح العمل في المملكة المتحدة.

وفي بيان رسمي جديد، اليوم، عبر موقعه الإلكتروني، أكد نادي ليفربول أن سلوت بدأ في تدريب الريدز اليوم السبت 1 يونيو، بعد حصوله على تصريح العمل، لافتة إلى أن المدرب الهولنيد سيبدأ أول موسم تحضيري له كمسؤول عن الفريق في يوليو القادم، بخوض 3 مواجهات ودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويصل آرني سلوت للريدز بعد ثلاثة مواسم ناجحة للغاية مع فينورد، قاده خلالها إلى لقب الدوري في 2023، وحصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الهولندي في مناسبتين.