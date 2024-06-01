الهلال ملكي بامتياز مع مرتبة الشرف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في النهائي الكبير الذي رعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في جدة ، سجل الهلال امتيازا كرويا جديدا على صعيد الكرة السعودية بعد تحقيقه لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الـ 11 في تاريخه واقترابه من كسر رقم المنفرد منذ عقود زمانية طويلة على عرش البطولة النادي الأهلي صاحب البطولات الـ 13، بعد أن فاز على النصر 5/4 بركلات أمس الأول ، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

الامتياز الهلالي

وجاء الامتياز الهلالي الجديد في تحقيق البطولة الثلاثية المحلية للمرة الأولى في تاريخ الكرة السعودية وعلى يد مدير فني واحد بقيادة العجوز البرتغالي جورجي جيسوس الذي استطاع أن يقود الهلال إلى 3 بطولات موسمية رسمية (بطولة دوري روشن دون خسارة، وبطولة السوبر السعودي، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين)، في مشهد كرر الهلال فيه الثلاثية المحلية الشهيرة قبل 4 مواسم كروية، حيث نجح وسجل رقمه الأول في الكرة السعودية بعد أن ودع موسم 2019 ــ 2020 بثلاث بطولات افتتحها بدوري أبطال آسيا على يد البرتغالي ليوناردو جارديم، وأتبعها بلقب بطل كأس السوبر أمام الفيصلي، وبطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي جلب للهلال اللقب الـ 18، والثالث له على التوالي في رقم لم يكرره أي فريق في دوري.

العقدة النصراوية

ونجح الهلال في ضم بطولة المحلية بعد تحقيقه لكأس خادم الحرمين الشريفين آنذاك أمام النصر وهو اللقب التاسع في تاريخ الهلال وقتئذ. حيث زاد الهلال من العقدة النصراوية لكأس المليك التي عجز عن تحقيها منذ نهائي 1990 أمام التعاون والذي كسبه بهدفين دون مقابل، ليضاعف المعاناة له مساء الجمعة بطول سنواته العجاف نحو تحقيق اللقب الذي دخل سنته الـ 34 دون تحقيقه.

وما أشبه الليلة بالبارحة فلقب بطل كأس المليك للهلال جاء بعد أن حسم بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد منافسه مع غريمه النصر، حيث أنهى الأزرق الدوري برصيد 71 نقطة وبفارق 8 نقاط عن النصر الذي احتل الوصافة برصيد 64 نقطة.

كما هو الحال للهلال في هذا الموسم الماضي بعد أن حقق لقب دوري روشن للمرة الـ 19 بعدد نقاطي تاريخي للكرة السعودية بـ 96 نقطة، وبفارق 14 عن وصيفه النصر الذي كان وصيفا بـ 82 نقطة.

ويحسب للهلال هذا الموسم تحقيقه البطولة الـ 69 طوال تاريخه واللقب الـ 11 في عهد إدارة فهد بن نافل الذي يرأس النادي منذ 2029 ، وتفرده كأكثر رئيس هلالي أسهم في تحقيق هذا الرقم، حيث واصل الهلال تفوقه الكاسح في ديربي الرياض في مختلف البطولات المحلية خلال الموسم الحالي.

بونو سر الهلال

حق للحارس المغربي الدولي ياسين بونو أن يكون كلمة السر في الهلال بعد أن نجح في قيادة الفريق لبطولاته هذا الموسم وتصديه لركلتي جزاء الحسن والنمر في نهائي كأس الملك وحصده لجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، حيث واصل تحديه لقائد النصر كريستيانو رونالدو الذي عجز عن هز شباكه.

ونجح حارس إشبيلية السابق في الصمود أمام هجمات رونالدو ورفاقه، حيث تصدى بونو للعديد من الفرص التهديفية الخطيرة للنجم البرتغالي، كما أنقذ مرماه من ركلة الترجيح الحاسمة التي سددها اللاعب مشاري النمر.

تفوق الزعيم في الديربي: