الهلال ملكي بامتياز مع مرتبة الشرف

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الامتياز الهلالي
وجاء الامتياز الهلالي الجديد في تحقيق البطولة الثلاثية المحلية للمرة الأولى في تاريخ الكرة السعودية وعلى يد مدير فني واحد بقيادة العجوز البرتغالي جورجي جيسوس الذي استطاع أن يقود الهلال إلى 3 بطولات موسمية رسمية (بطولة دوري روشن دون خسارة، وبطولة السوبر السعودي، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين)، في مشهد كرر الهلال فيه الثلاثية المحلية الشهيرة قبل 4 مواسم كروية، حيث نجح وسجل رقمه الأول في الكرة السعودية بعد أن ودع موسم 2019 ــ 2020 بثلاث بطولات افتتحها بدوري أبطال آسيا على يد البرتغالي ليوناردو جارديم، وأتبعها بلقب بطل كأس السوبر أمام الفيصلي، وبطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي جلب للهلال اللقب الـ 18، والثالث له على التوالي في رقم لم يكرره أي فريق في دوري.
العقدة النصراوية
ونجح الهلال في ضم بطولة المحلية بعد تحقيقه لكأس خادم الحرمين الشريفين آنذاك أمام النصر وهو اللقب التاسع في تاريخ الهلال وقتئذ. حيث زاد الهلال من العقدة النصراوية لكأس المليك التي عجز عن تحقيها منذ نهائي 1990 أمام التعاون والذي كسبه بهدفين دون مقابل، ليضاعف المعاناة له مساء الجمعة بطول سنواته العجاف نحو تحقيق اللقب الذي دخل سنته الـ 34 دون تحقيقه.
وما أشبه الليلة بالبارحة فلقب بطل كأس المليك للهلال جاء بعد أن حسم بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد منافسه مع غريمه النصر، حيث أنهى الأزرق الدوري برصيد 71 نقطة وبفارق 8 نقاط عن النصر الذي احتل الوصافة برصيد 64 نقطة.
كما هو الحال للهلال في هذا الموسم الماضي بعد أن حقق لقب دوري روشن للمرة الـ 19 بعدد نقاطي تاريخي للكرة السعودية بـ 96 نقطة، وبفارق 14 عن وصيفه النصر الذي كان وصيفا بـ 82 نقطة.
ويحسب للهلال هذا الموسم تحقيقه البطولة الـ 69 طوال تاريخه واللقب الـ 11 في عهد إدارة فهد بن نافل الذي يرأس النادي منذ 2029 ، وتفرده كأكثر رئيس هلالي أسهم في تحقيق هذا الرقم، حيث واصل الهلال تفوقه الكاسح في ديربي الرياض في مختلف البطولات المحلية خلال الموسم الحالي.
بونو سر الهلال
حق للحارس المغربي الدولي ياسين بونو أن يكون كلمة السر في الهلال بعد أن نجح في قيادة الفريق لبطولاته هذا الموسم وتصديه لركلتي جزاء الحسن والنمر في نهائي كأس الملك وحصده لجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، حيث واصل تحديه لقائد النصر كريستيانو رونالدو الذي عجز عن هز شباكه.
ونجح حارس إشبيلية السابق في الصمود أمام هجمات رونالدو ورفاقه، حيث تصدى بونو للعديد من الفرص التهديفية الخطيرة للنجم البرتغالي، كما أنقذ مرماه من ركلة الترجيح الحاسمة التي سددها اللاعب مشاري النمر.
تفوق الزعيم في الديربي:
- نجح البرتغالي جيسوس في كسب النصر في 4 مواجهات من أصل 6 جرت هذا الموسم، بعد أن تعادل في واحدة، وخسر في بطولة الأندية العربية الودية.
- تفوق في مواجهة الدور الأول من دوري روشن، حيث حقق الهلال الفوز بثلاثية نظيفة.
- كسب مواجهة كأس موسم الرياض، على ملعب «المملكة آرينا» بثنائية نظيفة.
- الظفر بلقاء العاصمة الإماراتية أبو ظبي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث تفوق فيه الهلال بثنائية نظيفة.
- اللقاء الخامس كان في الدور الثاني من دوري روشن، حيث تعادلا بهدف لمثله.
- جاءت المواجهة السادسة والأخيرة على نهائي كأس الملك الذي كسبه الهلال بركلات الترجيح.
- خرج النصر بموسم صفري في البطولات الرسمية.
- لم ينجح رونالدو في التسجيل في مرمى الهلال في جميع المسابقات الرسمية.
- لم يستطع النجم البرتغالي رونالدو تحقيق أية بطولة رسمية أمام الهلال.
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