الامارات | عــلي عادل.. «موهبة غولف» يتحول إلى بطل ملاكمة في أقل من شهرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح لاعب المنتخب الوطني للغولف، علي عادل (17 عاماً)، في تحقيق حلم الطفولة، والتحول في أقل من شهرين من التدريبات الجادة إلى نجومية الملاكمة، بحصده برونزية وزن 67 كيلوغراماً، في النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب التي استضافتها الدولة، وأُسدل الستار عليها في مايو الماضي.

وقال علي عادل لـ«الإمارات اليوم»، إن «تشجيع العائلة كان وراء ممارستي للعديد من الرياضات، بداية من الانتساب إلى أكاديميات كرة القدم، ثم التحول قبل سبع سنوات إلى رياضة الغولف التي قادتني إلى تحقيق العديد من الإنجازات المحلية، ومن ثم شققت طريقي إلى المنتخب الوطني في هذه الرياضة، إلا أن شغف الملاكمة كان حاضراً لديّ منذ الصغر، لأنجح خلال رمضان الماضي في تحقيق هذا الحلم، بالحصول على الفرصة الحقيقية لكشف موهبتي في رياضة (النبلاء)، كما يطلقون عليها».

وأوضح: «عشقي للملاكمة جعلني أمارسها كهواية في الأندية الخاصة، حتى جاءت البطولة الرمضانية في الفجيرة منتصف مارس الماضي، لتفتح الباب أمام الكشف عن موهبتي، وتحقيق الحلم في استدعائي لاختبارات المنتخب الوطني، ومن ثم منحي الفرصة لتمثيل المنتخب في دورة الألعاب الخليجية، لأنجح بعد أقل من شهرين من التدريبات المنتظمة في صعود منصات التتويج، وحصد برونزية وزن 67 كيلوغراماً».

واختتم: «حصولي على فرصة إثبات الذات في الملاكمة يدفعني إلى وضع تركيزي كاملاً في هذه الرياضة، بطموح مواصلة تمثيل المنتخب في الاستحقاقات الكبرى، ورفع علم الدولة في المحافل الدولية».

من جهته، أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للملاكمة، محمد الشبلي، أن موهبة عادل كانت تحت المراقبة منذ فترة طويلة، وخضوعه لمعسكر خارجي في الأيام الـ10 الأخيرة من رمضان وفترة العيد، كان كافياً لمنحه الفرصة لتمثيل المنتخب.

وقال الشبلي: «بطولة الفجيرة كانت محطة مهمة في الكشف عن المواهب الكثيرة التي تضمها الدولة، ليتم اختيار قائمة موسعة من اللاعبين، ثم اختبار مهاراتهم عبر تجارب ودية مع أندية خاصة في الدولة، قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي اجتازت الفحوص الطبية، ومن ضمنهم علي عادل، في قائمة سرعان ما أكدت أنها على قدر المسؤولية، وأهدت الدولة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، ست ميداليات ذهبية، وسبع فضيات، وست برونزيات».

وأوضح: «رغم ممارسة عادل للملاكمة كهواية، إلى جانب رياضته لاعباً في منتخب الغولف، فإن موهبته كانت لافتة للأنظار، ونجح في فرض حضوره في القائمة التي تم اختيارها والعمل عليها للانضمام إلى المنتخب الوطني في دورة الألعاب الخليجية للشباب».

واختتم: «الملاكمة الإماراتية تحتل الصدارة خليجياً، وهي في تطور مستمر على المستوى القاري، مقارنة بالسنوات الماضية، وتمكنت من تجاوز العديد من المنتخبات، لتحل حالياً في قائمة الـ10 الأوائل على المستوى الآسيوي».