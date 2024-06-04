موعد مباراة الاهلي القادمة أمام فاركو في الدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره فاركو، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الاهلي الفوز في آخر أربع مباريات متتالية ببطولة الدوري المصري الممتازليعدل الفريق من وضعه بجدول الترتيب.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره فاركو يوم 14 يونيو الجاري، في تمام السابعة مساءً، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، قبل أن يواجه فريق الاتحاد السكندري يوم 18 من ذات الشهر، ثم يواجه الداخلية يوم 21 من ذات الشهر.

ويحتل النادي الاهلي المركزالثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق من 15 مباراة.

وتوج النادي الأهلي قبل أيام بلقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على فريق الترجي التونسي بهدف دون رد، أحرزه رامي ربيعة من كرة رأسية.

وعزز النادي الاهلي رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 بطولة، فيما يأتي خلفه الزمالك ومازيمبي الكونغولي بخمس بطولات لكل فريق.