ريدناب : لا يمكن وضع كيليان مبابي في مقارنة مع الاساطير

ياسر رشاد - القاهرة - اكد المدير الفني الانجليزي الكبير هاري ريدناب انه لا يمكن في الوقت الحالي وضع نجم منتخب فرنسا والمنضم حديثا الى ريال مدريد الاسباني كيليان مبابي في مقارنة مع نجوم الكرة الكبار في اخر 15 عاما مثل الارجنتيني ليونيل ميسي او البرتغالي كريستيانو رونالدو .

ويعد كيليان مبابي احد المرشحين في الوقت الحالي للحصول على جائزة افضل لاعب في بطولة اوربا التي ستنطلق يوم 14 يونيو الحالي حيث ان المنتخب الفرنسي هو احد المرشحين بقوة للفوز بلقب يورو 2024 بقيادة هدافه ونجمه كيليان مبابي .

وقال المدير الفني السابق لعدد من الاندية الانجليزية هاري ريدناب في حديث لصحيفة الاوبزرفر الانجليزية : في الوقت الحالي لا يمكن مقارنة مبابي بالنجوم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو فهؤلاء صنعوا تاريخ طويل عبر سنوات طويلة من التألق وثبات المستوى في المستويات العليا .

واضاف هاري ريدناب : كيليان مبابي بالقطع موهبة كبيرة لكنه لاعب ليس صاحب مستوى ثابت فمن الممكن ان تراه لاعبا متالقا للغاية في احدى المباريات ثم لا تشعر بوجوده تماما في المباراة التالية وهذه مشكلة كبيرة للاعب يريد ان يكون بين كبار اللعبة في السنوات القادمة ويقارن بأساطيرها السابقين .

واختتم هاري ريدناب حديثه قائلا : بالقطع يمكنه الفوز بلقب افضل لاعب في بطولة كأس اوربا المقبلة لكن لو اخترت انا افضل لاعب فسأختار لاعبا من بين جود بيلينجهام او هاري كين .