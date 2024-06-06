ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم

جولة التصفيات بين Egypt vs Burkina Faso اليوم، مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو يلا شوت بث مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026، بدأ المنتخب الوطني المصري بقيادة المدرب حسام حسن تحديًا هامًا أمام منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك في استاد القاهرة الدولي. تم ارتداء القميص الأحمر والشورت الأبيض من قبل منتخب مصر، بينما ارتدى منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر.

شارك في الاجتماع الفني للمباراة وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وشعبان بسطاوي منسق المنتخبات، ومينا سامح إداري المنتخب الأول، بالإضافة إلى عبدالله سيد المسؤول عن المهمات.

حقق المنتخب المصري الفوز في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم، حيث فاز على منتخب جيبوتي في القاهرة بستة أهداف نظيفة، ثم تغلب على سيراليون بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت خارج الديار.

هذا الفوز يعكس التحسن المستمر في أداء المنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن، الذي يسعى جاهدًا لقيادة فريقه لتحقيق النجاح في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ومع استمرار تطور اللاعبين وتحسن أدائهم، يبدو أن المنتخب المصري يتجه نحو المزيد من الانتصارات والتقدم في البطولة.

مع انتصاراته المتتالية، يثبت المنتخب المصري أنه قادر على التنافس على أعلى المستويات، وهو ما يجعل الجماهير تتطلع بشغف إلى ما سيحققه المنتخب في المراحل القادمة من التصفيات وفي النهاية في كأس العالم نفسها.

بوركينا فاسو لن يكون خصمًا سهلًا، إلا أن المنتخب المصري مستعد لهذا التحدي، ومن المتوقع أن يقدم أداءً قويًا ويسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث التي تضمن استمراره في صدارة المجموعة والاقتراب أكثر من التأهل للمونديال.

باعتباره المنتخب الأفريقي الأكثر تأهيلًا لكأس العالم، يحمل المنتخب المصري آمال وتطلعات الجماهير، وهو ما يجعل كل مباراة له بمثابة تحدي جديد وفرصة لتحقيق الانتصار وإثبات القدرة على المنافسة على أعلى المستويات العالمية.

متي موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم؟

سيشهد العالم الرياضي مباراة مثيرة الليلة، حيث يتنافس منتخب مصر مع منتخب بوركينا فاسو في استاد القاهرة الدولي. تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. بعد فوزه في المباراتين السابقتين، يسعى منتخب مصر لمواصلة سلسلة الانتصارات وتعزيز موقعه في التصفيات. بينما يسعى منتخب بوركينا فاسو إلى تحقيق النتائج الإيجابية والتقدم في الترتيب. يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يبذل كل فريق قصارى جهده لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. تترقب الجماهير الرياضية بفارغ الصبر انطلاق صافرة البداية، ويأملون في مشاهدة عرض كرة قدم مثير ومشوق من الفريقين.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو بث مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو بث مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام نظيره بوركينا فاسو، في العاشرة مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢، ومع استعدادات المنتخبين لهذه المباراة الهامة، ينتظر الجميع بفارغ الصبر لرؤية الأداء الرائع والتنافس الشرس بين الفريقين في ملعب القاهرة الدولي، حيث ستكون المنافسة شرسة والرغبة في تحقيق الفوز ستكون عالية جدًا من كلا الجانبين.

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ومع بداية المباراة المنتظرة، يبقى الجميع في انتظار نتيجة تليق بمجهودات الفريقين وتطلعات جماهيرهما، وسيظل الحماس والتشويق سائدًا حتى نهاية المباراة وتحديد الفائز بهذا اللقاء الهام.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026؟

سيكون لعشاق كرة القدم حول العالم فرصة لمشاهدة مباراة مصر ضد بوركينا فاسو مباشرة عبر العديد من القنوات الرياضية المتنوعة. تبث المباراة على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026. بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المباراة على قناة أون تايم سبورت المصرية على التردد الأرضي، حيث حصلت على حقوق إذاعة مباريات المنتخب الوطني في التصفيات.

وبالنسبة للمشجعين في السعودية، يمكنهم مشاهدة المباراة عبر قناة الرياضية السعودية ssc، إلى جانب قناة بي إن سبورت الرياضية. يتيح هذا التنوع في البث للجماهير العربية فرصة مشاهدة المباراة ومتابعة أحداثها بكل متعة وتشويق.

بهذه الطرق المختلفة لبث المباراة، يمكن للمشجعين الترقب بفارغ الصبر للحدث الرياضي المثير ومشاهدة منافسة قوية بين الفريقين. وبينما ينتظر الجميع انطلاق صافرة البداية، يتمنون لفريقهم المفضل تحقيق الفوز وتحقيق النجاح في مباراة الليلة المنتظرة.

تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو مجانًا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الحاصلة على حقوق بث المباراة، وبالتحديد قناة أون تايم سبورتس 1.

تردد قناة اون تايم سبورت التردد: 10872. معامل تصحيح الخطأ:⅚. معدل الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500.

شبكة قنوات SSC السعودية

- ويمكن مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وبالتحديد SSC Sport 1 HD بتعليق مدحت شلبي.

تردد قنوات SSC السعودية تردد القناة: 11562. معامل تصحيح الخطأ: ⅚. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: عمودي. القمر الصناعي: عرب سات.

مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة للمونديال

ترتيب المجموعة:

مصر - 6 نقاط.

بوركينافاسو - 4 نقاط.

غينيا بيساو - 4 نقاط.

سيراليون - نقطة واحدة.

إثيوبيا - نقطة واحدة.

جيبوتي - دون نقاط.

التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

من المتوقع أن يبدأ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي «مصطفى شوبير».

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي «أكرم توفيق».

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.

مصر وبوركينا فاسو.. مواجهة التأهل لكأس العالم

منتخب مصر يواجه منتخب بوركينا فاسو في مباراة منتظرة الليلة على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. تعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية لكلا الفريقين لتحقيق النقاط الثلاث وتقديم عروض قوية أمام جماهيرهم.

يدخل منتخب مصر هذا اللقاء وهو في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد أن فاز في المبارتين السابقتين بثقة وقوة. ومن المعروف أن جماهير الفراعنة تتطلع دائمًا لرؤية منتخبهم يحقق الانتصارات ويتألق في الميدان، وهذه المباراة ليست استثناء.

من جهته، يسعى منتخب بوركينا فاسو لتحقيق نتيجة إيجابية الليلة، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب غينيا، ويعتبر هذا اللقاء فرصة لهم لتقليص الفارق مع المنتخب المصري والاقتراب من المركز الأول.

تشير الاستعدادات للمباراة إلى أن الجو مشحون بالتوتر والحماس، حيث أن كل فريق يسعى جاهدًا لتحقيق الفوز. من المتوقع أن يقدم الفريقان عرضًا قويًا ومثيرًا، وسط تشجيع الجماهير الحاضرة في الملعب.

يأمل منتخب مصر في مواصلة سلسلة الانتصارات وتعزيز موقعه في المجموعة، بينما يسعى منتخب بوركينا فاسو إلى تحقيق نتيجة إيجابية تضعه في منافسة شرسة على صدارة الترتيب.

يعتبر هذا اللقاء اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريقين على التحمل والأداء في ظروف مثل هذه البطولات الكبيرة. وبينما يترقب الجميع انطلاق صافرة البداية، يتمنى المشجعون لفريقهم المفضل التوفيق وتحقيق النجاح في هذا اللقاء المهم.

لا شك أن هذه المباراة ستكون مثيرة ومشوقة، وستبقى حتى اللحظات الأخيرة طريقة للجماهير للتعبير عن دعمها وتشجيعها لفريقها المفضل.

في النهاية، يبقى الحماس والتشويق سائدًا حتى نهاية المباراة، وسيكون من المثير مشاهدة كيف ستتطور الأحداث ومن سيتمكن من التفوق في هذا الاختبار الرياضي الصعب.