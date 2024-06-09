الامارات | برشلونة يتلقى صدمة بخصوص اللاعب البلجيكي جورثي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات من المتوقع بحسب صحيفة "ريليفو" أن يخسر نادي برشلونة في السباق للتوقيع مع النجم البلجيكي الصاعد جورثي موكيو، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسة للنادي في الميركاتو الصيفي المقبل. والسبب في ذلك أن منافسين آخرين دخلوا على الخط للفوز بخدمات لاعب جنت البلجيكي، ويتعلق الأمر بأياكس وأيندهوفن الهولنديين، والذين قدما للاعب ووكيله عرضين مغريين أفضل بكثير مما تم عرضه من قبل برشلونة.

ومن شأن هذه التطورات أن ترفع من قيمة اللاعب في سوق الانتقالات، وهو أمر ليس في صالح برشلونة الذي يعاني ماليا.