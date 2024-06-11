مضربلوش تعظيم سلام وهو داخل ! .. التحقيق مع شقيق كهربا لاتهامه بالتعدي على رضا البحراوي

الشارقة - اميمة ياسر - حرر مطرب المهرجانات رضا البحراوي محضرًا في قسم شرطة المعادي، ضد شقيق محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي؛ بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، تباشر جهات التحقيق فى القاهرة التحقيق مع شقيق لاعب كرة قدم شهير، لاتهامه بالتعدى على الفنان رضا البحراوي وتهشيم سيارته في أحد الفنادق، وحرر محضرا بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن رضا البحراوى كان يحيي حفلة في إحدى البواخر النيلية بالقاهرة، وتصادف وجود شقيق اللاعب بالحفلة، وتبين أن سبب المشاجرة هو أثناء دخول شقيق اللاعب لم يلق المطرب رضا البحراوي التحية أثناء دخوله الحفلة، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.