شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى تصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي منتخب مصر مع نظيره إثيوبيا يوم 17 مارس 2025 في إطار مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويخوض الفراعنة مباراة ثانية في التجمع ذاته يوم 24 من نفس الشهر أمام سيراليون.

ووصلت بعثة منتخب مصر من غينيا بيساو، صباح اليوم الثلاثاء بعد خوض مباراة في الجولة الرابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي 1-1 واستمرار الفراعنة في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات المونديالية.

فرض منتخب مصر التعادل الإيجابي على نظيره غينيا بيساو في إطار منافسات الجولة الرابعة من مواجهات المجموعة الأولى من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر خلال معسكر شهر يونيو مواجهتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وحسم الفراعنة المباراتين بفوز على بوركينا فاسو في الجولة الثالثة، وتعادل مع غينيا بيساو في الجولة الرابعة.