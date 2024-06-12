الامارات | «سلة شباب الأهلي» على بُعد «فوز» من نصف نهائي أبطال آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات شباب الأهلي على بُعد خطوة من التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بكرة السلة التي يستضيفها على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم، شريطة فوزه في لقائه الصعب يوم غدٍ أمام «لياونينغ فلاينغ» الصيني في ختام دوري المجموعات.

وكان شباب الأهلي قد كسب رهان ضربة البداية بفوزه، أول من أمس، على «إن إس ماتريكس ديرز» الماليزي، بفارق 16 نقطة وبنتيجة (92-76)، لحساب مرحلة المجموعات من منافسات المجموعة الأولى في البطولة التي تختتم يوم 15 الجاري.

ولم يجد شباب الأهلي صعوبة في فرض إيقاعه والخروج بنتيجة الفوز على «إن إس ماتريكس ديرز» الماليزي، بعدما أحكم «فرسان دبي» قبضتهم على نتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الثالث بواقع (26-23 و26-12 و18-17)، فيما اكتفى الفريق الماليزي بنيل أفضلية خجولة بنتيجة الربع الرابع بواقع (24-23).

وتألق لشباب الأهلي محترفه الأميركي ماركوس أنتوني، الذي حصد لقب أفضل لاعب في المباراة، بتسجيله 24 نقطة، وتسع متابعات، وأربع تمريرات حاسمة، كما تألق لـ«فرسان دبي» نجمه الشاب حامد عبداللطيف، بتسجيله 10 نقاط، بجانب تمريره سبع كرات حاسمة لزملائه.

كما شهدت الجولة الأولى، ولحساب المجموعة الثانية، اقتراب فريق «هيروشيما دراغونفلايز» الياباني من التأهل إلى الدور نصف النهائي، بفوزه على «كي سي سي إيغيس» الكوري الجنوبي بفارق 30 نقطة وبنتيجة (107-77)، قبل أن تشهد المجموعة ذاتها فوز «بيليتا جايا» الإندونيسي على حساب «شهرادي غورغان» الإيراني بواقع (97-90)، وانفرد بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على «بيليتا جايا» الإندونيسي «86-69».

. المحترف الأميركي في صفوف شباب الأهلي ماركوس أنتوني، حصد لقب أفضل لاعب في مباراة «إن إس ماتريكس ديرز»، بتسجيله 24 نقطة.

. «هيروشيما دراغونفلايز» الياباني يتغلب على «كي سي سي إيغيس» الكوري، فيما فاز «بيليتا جايا» الإندونيسي على «شهرادي غورغان» الإيراني.