الامارات | شباب الأهلي في نصف نهائي أبطال آسيا للسلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق شباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة السلة، عقب الانتصار المستحق الذي حققه «الفرسان» على ضيفه «لياونينغ فلاينغ ليوباردز» بطل الدوري الصيني، أمس.

وجاء فوز شباب الأهلي بنتيجة (97-65)، في مباراة أقيمت على صالة سعيد بن مكتوم، لحساب المجموعة الأولى في ختام دور مجموعات البطولة المقامة حالياً في دبي التي تمتد حتى 15 الجاري.

وانتزع شباب الأهلي بانتصاره وصافة فرق مجموعته الأولى، ليرافق الرياضي اللبناني كأول وثاني المجموعة إلى دور الأربعة، بعد مسيرة نجح خلالها «الفرسان» في حصد خمس نقاط، من انتصارين، جاء أولهما على حساب «إن إس ماتريكس» الماليزي في اليوم الافتتاحي (92-76)، قبل التعثر أمام الرياضي، أول من أمس، في الجولة الثانية بنتيجة (102-88).

ويلتقي شباب الأهلي يوم غدٍ الجمعة في نصف النهائي مع فريق «غروغان» الإيراني الذي نجح في انتزاع صدارة فرق مجموعته الثانية عقب انتصاره، أول من أمس، على «هيروشيما دراغونفلايز» الياباني بواقع (94-81)، ليضمن الفريقان تأهلهما كأول وثاني المجموعة.

واعتمد شباب الأهلي في تحقيق انتصاره الكبير أمام «لياونينغ فلاينغ» على قوة الهجوم، وسرعة اختراقات لاعبيه التي أتاحت له الحصول على نسبة تسجيل مرتفعة تحت سلة الخصم بلغت 71%، وقابلها تفوق من الناحية الدفاعية للاعبي شباب الأهلي الذي أدى إلى انخفاض فاعلية الفريق الصيني على صعيد نسب التسجيل تحت سلة المنافس لتقف عند 26%.

وتسيّد شباب الأهلي طيلة مراحل لقاء «لياونينغ»، لينجح في بسط أفضليته المطلقة على نتائج جميع فترات المباراة الأربع بواقع (26-15 و23-16 و24-15 و24-19). وتألق من جانب «الفرسان» نجمه الدولي قيس عمر الذي حصد لقب أفضل لاعب في المباراة، بتسجيله 26 نقطة، و14 متابعة، كما برز في «الفرسان» محترفه الأميركي ترافين خصوصاً على الجانب الدفاعي، بنجاحه في الحصول على الكرة من أمام منافسيه في ثماني مناسبات.

. نجم شباب الأهلي قيس عمر حصد لقب أفضل لاعب في المباراة، بتسجيله 26 نقطة.