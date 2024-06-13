الامارات | جاني: المشاركة في بطولة العالم للجامعات تمت من دون علم اللجنة التنفيذية للصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عبدالملك جاني، أن اللجنة لم يكن لديها علم بمشاركة فريق من جامعة السوربون في بطولة الجامعات لكرة الصالات والمقامة حاليا في الصين، وان تعرض الفريق لثلاث خسائر قاسية امام منتخبات هونغ كونغ والبرتغال والمغرب لايعكس مكانة كرة الصالات الإماراتية على المستويين المحلي والدولي.

جاء ذلك في بيان رسمي للجنة التنفيذية لكرة الصالات.

وقال رئيس تنفيذية الصالات إن المشاركة المذكورة تمت دون علم الجهات الرياضية المتخصصة، وان الاتحاد الرياضي للجامعات لم يبادر بالتواصل مع اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، موضحا الفريق سافر للبطولة من دون جهازين فني أو إداري بل سافر على حسابه مما يعد مخالفة للاليات المتبعة.



وختم «اللجنة التنفيذية للصالات تحرص على مواصلة تطوير فرق ومنتخبات الصالات من خلال خططها الفنية لتعزيز مكانتها على المستويين الآسيوي والدولي».