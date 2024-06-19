شرطة أبوظبي تحصد ميداليات التميز بجدارة في البطولات الرياضية

ابوظبي - سيف اليزيد - حافظت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على التميز الرياضي، وحصدت أهم ميداليات البطولات الرياضية، سواء على مستوى وزارة الداخلية بين القيادات الشرطية بدولة الإمارات العربية المتحدة أو على مستوى المنافسات الخارجية، من خلال تأهيل عناصرها في خطة النشاط الرياضي الداخلي للمنافسات في قطاعاتها المختلفة، منذ بداية العام الحالي 2024، وذلك بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة القيادات الشرطية عبر تحفيز الفرق وتوجيهها نحو التميز محلياً ودولياً. وأوضح العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ورئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، أنه على مستوى البطولات الداخلية، حصد قطاع المهام الخاصة المركز الأول ببطولة شرطة أبوظبي الأولى للدفاع التكتيكي العسكري ضمن «درع معالي القائد العام للجو جيتسو والقتال المختلط للموسم الرياضي 2023 - 2024»، وحاز قطاع المهام الخاصة على المركز الأول ودرع بطولة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان للرماية في دورتها الخامسة، وتوج فريق قطاع الموارد البشرية بالمركز الأول في كرة القدم ضمن بطولة «القائد العام لشرطة أبوظبي» الرمضانية، وحصد قطاع الموارد البشرية المركز الأول ببطولة اللياقة والتحدي (تحدي القوة) ضمن درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي للموسم 2023 الرياضي - 2024، وحاز قطاع الأمن الجنائي المركز الثاني، وحقق قطاع المهام الخاصة المركز الثالث.

وأشار إلى تميز القيادة العامة لشرطة أبوظبي في البطولات الخارجية، فقد حصدت المنتخبات «رجال وسيدات» المركز الأول في بطولة الفنون القتالية «MMA» رقم «4»، كما فاز فريق شرطة أبوظبي للياقة والتحدي بالمركز الأول على مستوى الفرق في بطولة هاجروك دبي، وفازت شرطة أبوظبي بالمركز الأول في بطولة «ثر وداون البحرين - للياقة البدنية»، وحصد منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي درع التفوق العام في بطولة الشرطة للرماية بنسختها الـ«42»، كما حصدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الأول «بالمجموع العام» و12 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية و5 ميداليات برونزية في بطولة الشرطة الخامسة للجوجيتسو «للرجال والسيدات».

صورة مشرفة في سباقات الريادة

هنأ العقيد سلطان محمد السويدي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بالإنابة، منتخبات شرطة أبوظبي على التميز الرياضي محلياً ودولياً، مؤكداً اعتزاز القيادة الشرطية بالإنجازات الرياضية التي تحققها مختلف قطاعات شرطة أبوظبي لتقدم صورة رياضية مشرفة، لافتاً إلى تطلع شرطة أبوظبي من خلال هذه النجاحات الرياضية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام في البطولات الرياضية المقبلة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالشأن الرياضي وسباقات الريادة والتميز، مشيراً إلى الاهتمام المستمر بتحفيز المنتسبين على ممارسة الرياضات المختلفة لأهميتها في مجالات العمل الأمني وتهيئة عناصرها لأداء المهام الشرطية الميدانية بحرفية ولياقة عالية دائماً. وذكر أن للرياضة دوراً مهماً في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، وغرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ المنافسة بين جميع العاملين في الإسهام بتحقيق القفزات التطويرية.

وأشاد بالمستوى المتميز للاعبين واللاعبات في مختلف المنافسات الرياضية، موضحاً أن شرطة أبوظبي استطاعت أن تنافس وبتميز بما يعزز جهودها في تحقيق التميز الرياضي دائماً سواء في المشاركات المحلية أو الدولية، لافتاً إلى أن هذه النتائج الإيجابية هي نتاج دعم القيادة الشرطية، والسياسات الرياضية التي تتبناها شرطة أبوظبي كالتحفيز الرياضي والتفرغ الرياضي.

ولفت إلى الحرص على تحفيز المنتسبين على ممارسة الرياضات المختلفة لأهميتها في مجالات العمل الأمني وتهيئة عناصرها لأداء المهام الشرطية الميدانية بحرفية ولياقة عالية دائماً.

وأوضح أن للرياضة دوراً مهماً في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، وتكريس مبدأ المنافسة بين جميع العاملين في الإسهام بتحقيق القفزات التطويرية.

حصد المراكز الأولى ببطولة الداخلية للفنون القتالية MMA

حصدت منتخبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي «MMA» رجال وسيدات المركز الأول في بطولة الفنون القتالية رقم «4» التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية في جزيرة ياس أبوظبي ضمن جائزة سمو وزير الداخلية للتفوق الرياضي موسم 2023 - 2024، وبمشاركة 58 منتسباً رياضياً من الرجال و21 من العنصر النسائي في القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة.

وحصل منتخب الرجال 14 ميداليات ملونة «7 ذهبية - 6 فضية - 1 برونزية» و130 نقطة في المجموع العام، وحاز منتخب السيدات 12 ميداليات ملونة «5 ذهبية - 6 فضية - 1 برونزية» و61 نقطة في المجموع العام.

المركز الأول ببطولة الشرطة الخامسة للجو جيتسو

حصدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الأول «بالمجموع العام» و12 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية و5 ميداليات برونزية في بطولة الشرطة الخامسة للجو جيتسو «للرجال والسيدات» والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بنادي الجزيرة الرياضي بأبوظبي، ضمن درع التفوق العام الرياضي لوزارة الداخلية للموسم الرياضي 2023 - 2024.

وحصل فريق الرجال على 18 ميدالية ملونة «8 ذهبية و8 فضية وبرونزيتين»، وحصد فريق السيدات 11 ميدالية ملونة «4 ذهبية و4 فضية و3 برونزية»، وذلك بعد منافسات كبيرة بمشاركة أكثر من 140 لاعباً من القيادات الشرطية على مستوى الدولة وفريق وزارة الداخلية.

وشملت المنافسات في البطولة للرجال فئتين الأولى للحزام الأبيض والأزرق في سبعة أوزان، والثانية للحزام البنفسجي، والبني والأسود في سبعة أوزان، وتضمنت بطولة السيدات جميع الأحزمة في سبعة أوزان.

وتعد شرطة أبوظبي من أوائل المساهمين الرئيسين في المشروع الوطني للجوجيتسو منذ نشأة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، حيث شكل فريق للجو جيتسو من منتسبي جهاز الشرطة، بالإضافة إلى اهتمامها بأن تكون أحد الداعمين لمسيرة الجو جيتسو في دولة الإمارات.

ويعتبر تبني شرطة أبوظبي لهذه الرياضة خطوة إيجابية تسهم في زيادة كفاءة أفراد الشرطة، بما تحمله هذه الرياضة من فوائد ذهنية، كونها تتطلب من الفرد تحديد هدف معين، ووضع استراتيجية كاملة أثناء ممارستها، وتسهم في تنمية وتطوير القدرات العقلية، كالقدرة على التوقع، والتركيز في المقابل فيه، وتحسين الجانب البدني، وتفعيل ثقافة الحياة الصحية لدى الأفراد.

الفوز بالمركز الأول على مستوى الفرق ببطولة «هايروكس دبي»

فاز فريق شرطة أبوظبي للياقة والتحدي بالمركز الأول على مستوى الفرق في بطولة هايروكس دبي، وتألق في البطولة التي نظمها مجلس دبي الرياضي وشهدت مشاركة 1500 لاعباً ولاعبة.

ونجح اللاعبان سلطان الظنحاني وبطي النعيمي، في حجز مقعد للفريق ببطولة العالم التي ستقام في مدينة نيس الفرنسية يوليو المقبل، والتي شارك فيها 212 فريقاً.

وتفوق راشد الدرمكي وأحمد الجهوري ضمن فريق شرطة أبوظبي الثاني في مسابقة الفرق، وتصدرا المشهد الرياضي بتحقيق المركز الأول على 18 فريقاً.

وشارك 12 لاعباً و6 لاعبات ضمن فريق شرطة أبوظبي للياقة والتحدي، في البطولة التي تقام في عدد من مدن العالم بينها دبي، وتشمل 6 منافسات للرجال ومثلها للسيدات. وحقق أبطال شرطة أبوظبي هذا الإنجاز الرياضي المتميز، رغم التحدي القوي بوجود عدد كبير من المنافسين؛ نظراً للمستوى العالي للفريق خلال المنافسات المختلفة، وخصوصاً في تحدي الثنائي والفرق اللذين شهدا تفوقاً واضحاً لشرطة أبوظبي.

درع التفوق العام ببطولة الشرطة للرماية 42 بعد تنافس كبير ومتميز

حصد منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي درع التفوق العام في بطولة الشرطة للرماية بنسختها الـ«42» التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية ضمن منافسات بطولة وزير الداخلية للتفوق الرياضي، واستضافتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، على ميادين الرماية التابعة لأكاديمية العلوم الشرطية بمنطقة الخضيرة، محققاً المركز الأول في المجموع العام من خلال مشاركته في 11 مسابقة في البطولة.

ويعد هذا الدرع ثمرة لدعم القيادة الشرطية واهتمام ومتابعة مجلس شرطة أبوظبي الرياضي الذي أسهم في رفع الروح المعنوية للفرق المشاركة من منتخب شرطة أبوظبي للرماية وتحفيزهم لتحقيق مزيد من النجاحات والأرقام في البطولات المحلية، بما يؤكد المستوى المتطور للقدرات والجاهزية الأمنية لشرطة أبوظبي.

وشارك في البطولة «9» فرق تمثل قيادات وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة، وفريق يمثل المملكة العربية السعودية، وفريق من مملكة البحرين، وتضمنت العديد من السيناريوهات التخصصية الخاصة بمسابقات الرماية، والتي شملت مسابقة رماية المهارات الحركية التكتيكية لفئتي الرجال والسيدات، ومسابقة رماية المستجيب الأول بالمسدس لفئتي الرجال والسيدات، ومسابقة تحدي السرعة، بالإضافة إلى مسابقة القناصة رجال.

وحقق منتخب شرطة أبوظبي نتائج متميزة، من خلال مشاركته في 11 مسابقة، وهي: مسابقة رماية المهارات الحركية التكتيكية بالمسدس من خلال فريق النخبة «مختلط رجال ونساء» وفريق الضباط للرماية الحركية التكتيكي مسدس «ضباط وأفراد وشرطة نسائية» وفريق البندقية «القناصة» وفريق العمليات الشرطية بالبندقية رجال وسيدات وفريق تحدي السرعة رجال وسيدات وفريق المستجيب الأول مسدس رجال وسيدات.

المركز الأول ببطولة «ثروداون البحرين»

فازت شرطة أبوظبي بالمركز الأول في بطولة «ثروداون البحرين - للياقة البدنية» التي أُقيمت في مجمع الدانة بمملكة البحرين الشقيقة، بمشاركة 250 لاعباً من مختلف الجنسيات.

ونجح اللاعبان إبراهيم محمد الطنيجي وسليمان محمد الشحي في تحقيق المركز الأول بفئة سقلي المفتوحة، التي استمرّت على مدى يومين متتاليين. وأهدى اللاعبان هذا الفوز للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثمنا الدعم والاهتمام المستمر بأبناء الإمارات المشاركين في مختلف المجالات الرياضية. وعززت البطولة جهود شرطة أبوظبي واهتمامها المتواصل بتحقيق الإنجازات الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً، وجعلتها محط أنظار الفرق المشاركة في البطولة على المستويين الخليجي والعربي.