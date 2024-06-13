الامارات | منصور بن محمد: إنجازات أندية دبي ترجمة لدعم القيادة الرشيدة ورعاية حمدان بن محمد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي الدعم اللامحدود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لقطاع الرياضي في دبي، وإشادة سموه بالأداء المتميز لأندية دبي خلال الموسم الرياضي 2023-2024 والذي انتهى بتتويج نادي الوصل بثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ولقب دوري "أدنوك" للمحترفين لكرة القدم، مؤكداً سموه تطلع المجلس والمنظومة الرياضية في دبي لمزيد من الإنجازات على المستوى القاري.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم :" سعداء بإشادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأداء أندية دبي وتنافسها على جميع ألقاب الموسم في مختلف الرياضات، وتحقيقها الفوز بأهم الألقاب وفي مقدمتها ثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ولقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إلى جانب فوز فريق كرة القدم في نادي شباب الأهلي بكأس سوبر الإمارات ودرع السوبر الإماراتي – القطري ومركز الوصيف في دوري أدنوك للمحترفين، وتأهل النصر الى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وغيرها من الإنجازات التي ما كانت لتتحقق لولا دعم ورعاية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ودعمه لعمل مجلس دبي الرياضي وكذلك توجيه سموه بتشييد استاد جديد لكل من نادي شباب الأهلي ونادي الوصل وفق أحدث المواصفات العالمية كاضافة مهمة للمشهدين الحضري والرياضي في دبي".

وأضاف سموه "تحتل أندية دبي جزءا أساسيا من دعم القيادة الرشيدة ومن عمل مجلس دبي الرياضي الذي يعمل على تطوير منظومة العمل على مستوى نتائج الفرق وأيضا على مستوى جودة العمل الإداري والاستثمار الأمثل للموارد، وكذلك على مستوى قطاعات الأكاديميات واستقطاب الموهوبين وتطويرهم والاستثمار، وغيرها، ونشيد بالنتائج التي تحقق خلال الموسم الرياضي 2023-2024 على مستوى مختلف الرياضات والفئات والتي رصدها المجلس في تقرير الأداء الذي صدر في ختام الموسم الرياضي، ومع تقديرنا للإنجازات التي تحققت فإننا نطمح إلى تحقيق المزيد بما يتناسب مع دعم القيادة الرشيدة والإمكانيات المتوفرة ".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الذي عقد في مقر المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وأعضاء المجلس معالي مريم الحمادي، وسعادة هالة بدري، وسعادة موزة المري، وسعادة جمال المري، وسعادة سعيد حارب، أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس.

بطولات جماعية وفردية

واستعرض الاجتماع أهم النتائج التي حققتها فرق أندية دبي في جميع الرياضات خلال الموسم الماضي، حيث ثمّن سمو رئيس المجلس جهود مجالس إدارات الأندية والأجهزة الإدارية والفنية والرياضيين التي ساهمت في تحقيق الإنجازات في جميع الرياضات، فإلى جانب ألقاب بطولات كرة القدم التي حققها الوصل وشباب الأهلي وبطولات الفئات العمرية التي أحرزتها فرق أندية دبي، فقد أحزر شباب الأهلي 3 كؤوس في كرة الطائرة هي: كأس الامارات، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر.

وفي كرة السلة أحرز شباب الأهلي لقب بطولة الدوري فيما أحرز نادي النصر لقب كأس الامارات وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وفاز شباب الأهلي بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، الى جانب إحراز العديد من ألقاب البطولات في الألعاب الجماعية والفردية.

ريادة بحرية وصدارة بطولة العالم

كما أطلع المجلس على تقرير الأداء لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية قدمه أحمد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي للنادي، حيث تضمن التقرير تنظيم العديد من البطولات والسباقات البحرية المختلفة على مدار الموسم الرياضي وفي مقدمتها سباق القفّال للسفن الشراعية 60 قدماً الذي أطلقه المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليحافظ به على إرث الآباء والأجداد، ويواصل النادي تنظيمه سنويا بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف مجلس دبي الرياضي، وثمّن مجلس دبي الرياضي جهود النادي والعمل الدؤوب الذي يتم القيام به لتنظيم سباق القفّال الأشهر والأكبر والذي الذي يجمع أكثر من 5000 شخص في عمق مياه الخليج العربي من بينهم ما يصل الى 3000 فردا من النواخذة والبحارة، وكذلك تألق فريق الفيكتوري تيم في بطولة العالم للزوارق السريعة الحالية حيث يتصدر المنافسات العالمية زورق فيكتوري 4 والذي سيخوض يوم الاحد منافسات جائزة ريجون - سردينيا الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا1وهي الجولة الثالثة من بطولة العالم 2024، والعمل المستمر الذي يقوم به النادي لتعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضات البحرية العالمية، والمحافظة على إرثنا البحري وتطويره بشكل مستمر.

دراسة جديدة للأثر الاقتصادي للرياضة في دبي

وثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم الفعاليات الرياضية والاستثمار في مختلف مجالات العمل الرياضي ومن بينها قطاع الأكاديميات، وغيرها من المجالات التي ساهمت في نمو مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي واستقطاب شركات جديدة وفتح أبواب عمل للآلاف من العاملين في مختلف مجالات العمل الرياضي.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على دراسة الأثر الاقتصادي للرياضة في دبي والتي أظهرت النمو الذي تحقق في هذا المجال حيث بلغت مساهمة الرياضة في الناتج المحلي لدبي في دراسة عام 2014 مبلغ 6 مليارات درهم، وارتفعت القيمة في دراسة عام 2016 لتصل الى 7 مليارات درهم، ثم واصلت الارتفاع لتبلغ في دراسة عام 2018 إلى 8.5 مليار درهم، كما بلغ المبلغ 9 مليارات درهم سنويا في الدراسة التي أجراها المجلس عام 2022، وجميع الدراسات والأرقام الصادرة عنها تم اجراؤها من قبل بيوت خبرة عالمية.

ووجه سمو رئيس مجلس دبي الرياضي بإجراء دراسة جديدة للأثر الاقتصادي للرياضة يتم تنفيذها هذا العام لقياس النمو الذي تحقق في هذا المجال لا سيما مع زيادة أعداد الشركات والاكاديميات والمنظمين العالميين العاملين في دبي بفضل التشريعات الحكومية الداعمة وجودة الحياة وإصدار الاقامات الذهبية وتوفر البنية التحتية المتكاملة على صعيد المنشآت الرياضية والسياحية والملاعب وتوفير مجلس دبي الرياضي والجهات الحكومية الداعمة لجميع سبل النجاح لهم ودعم نمو أعمالهم.

وتضمنت دراسة عام 2022 مساهمة القطاع الرياضي بمبلغ 9 مليارات و78 مليون درهم سنويا في الناتج المحلي لدبي والتي تشكل 2.35 من الناتج المحلي السنوي، وكذلك المساهمة في توفير 105 آلاف فرصة عمل في الشركات العاملة في القطاع الرياضي والشركات ذات العلاقة بهذا القطاع.

نمو قطاع الأكاديميات وزيادة استقطاب الموهوبين في دبي

واستعرض الاجتماع تقرير الأداء تنفيذا لسياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية بدبي للفترة 2023 – 2033 التي تهدف إلى جعل دبي مركزاً عالمياً لاكتشاف الموهوبين رياضيا واستقطابهم ، حيث تتواصل المبادرات والبرامج التي أطلقها مجلس دبي الرياضي من أجل استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات، وبالتعاون مع مختلف الجهات.

وشهد الموسم الرياضي 2023-2024 برامج عديدة في هذا المجال وقد تضمن تقرير الأداء الذي تم عرضه في الاجتماع أرقاما تفصيلية حول أداء الأكاديميات والفعاليات الرياضية المخصصة للناشئين الموهوبين التي شارك في منافساتها المختلفة أكثر من 55 ألف رياضي ناشئ، وفي مقدمتها:

- ألعاب مدارس دبي التي شارك فيها 8500 طالب وطالبة من 140 مدرسة تنافسوا في 20 رياضة.

- بطولات الأكاديميات المحلية والدولية: التي بلغ عددها 12 بطولة شارك فيها 14292 رياضيا ورياضية يمثلون 263 أكاديمية وتنافسوا في 6 ألعاب خاضوا فيها 3130 مباراة.

وتضمن التقرير تسجيل 400 أكاديمية عاملة في دبي في 50 رياضة من بينها 11 أكاديمية لأندية عالمية لكرة القدم هي: ريال مدريد، برشلونة، انتر ميلان، ايه سي ميلان، أياكس أمستردام الهولندي، أولمبياكوس اليوناني، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، لاليغا الإسباني، أكاديمية الاتحاد الأرجنتيني، حيث يعزز تواجد أكاديميات هذه الأندية الدولية استقطاب المواهب الرياضية في ظل وجود فرق العمل والمدربين من أفضل المدارس الرياضية العالمية في كرة القدم، الى جانب عمل الأكاديميات المحلية والتابعة للأندية الرياضية.

تعزيز إنجازات رياضة المرأة

واطلع مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، على تقرير لجنة المرأة والرياضة الذي تضمن أرقاماً وبيانات عن حجم التطوّر والنمو الذي تشهده رياضة المرأة في دبي، وجهود مجلس دبي الرياضي للمساهمة في أجندة دبي الاجتماعية 33 ودعم رؤية مؤسسة دبي للمرأة بأن تكون دبي نموذجا عالميا للمدن الصديقة للمرأة.

وشهدت الفعاليات الرياضية الرسمية للفترة 2020-2023 مشاركة أكثر من مليون امرأة من مختلف الأعمار يمثلون 120 جنسية شاركن في 926 فعالية في 55 رياضة كان من بينها 22 دولية و23 فعالية محلية.

وتضمن التقرير خطة العمل خلال الفترة المقبلة التي تستهدف زيادة عدد الفعاليات والسيدات الممارسات للرياضة واستقطاب المزيد من الفعاليات الرياضية الدولية للسيدات، وتأهيل الكوادر الوطنية النسائية من خلال دورات وبرامج تدريب عديدة، كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على مختلف المواضيع ضمن جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها