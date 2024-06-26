تحرك جديد من برشلونة لضم نيكو ويليامز

ياسر رشاد - القاهرة - وضع نادي برشلونة الإسباني جناح نادي أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا نيكو ويليامز أحد أهدافه الأساسية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز الجناح الأيسر بالفريق إلى جانب جناح نادي ليفربول الإنجليزي لويس دياز.

وكان نيكو ويليامز قد تألق في الموسم الماضي مع نادي أتلتيك بيلباو وقاد الفريق الى الفوز بلقب كأس ملك أسبانيا الى جانب تألقه مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024 حتى الان حيث تم اختياره رجل مباراة إسبانيا مع ايطاليا في ثاني مباريات المنتخب الإسباني في البطولة.

وقالت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" إن برشلونة يرغب في ضم نيكو ويليامز مقابل دفع مبلغ مالي الى جانب لاعبين بالاتفاق مع نادي اتلتيك بيلباو بدلا من سداد الشرط الجزائي في تعاقد ويليامز مع أتلتيك بيلباو و الذي يصل إلى 58 مليون يورو.

وقالت الصحيفة الإسبانية ان ليفربول وارسنال وتشيلسي يرغبون في ضم ويليامز مع التأكيد ان النادي الوحيد الذي يريد استخدام الشرط الجزائي هو نادي ارسنال الانجليزي فيما يرى برشلونة ان ضم ويليامز سيكون مهما للفريق لكن القيمة المالية تمثل عبئا كبيرا على النادي في ظل الازمات المالية التي تلاحقه .

وكشفت الموندو ان برشلونة تقدم بعرض اول لنادي اتلتيك بيلباو لضم نيكو ويليامز الاول يتضمن دفع 40 مليون يورو على دفعتين الى جانب انتقال المدافع الكاتالوني ايناخو مارتينيز لصفوف اتلتيك بيلباو وهو العرض الذي تم رفضه من جانب ادارة بيلباو ليتقدم برشلونة بعرض اخر يتضمن سداد 30 مليون يورو دفعة اولى و 25 مليون يورو دفعة ثانية الى جانب انتقال ايناخو مارتينيز لتصل قيمة الصفقة حوالي 65 مليون يورو .

الواضح ان ادارة برشلونة تريد سداد قيمة الصفقة على دفعتين حتى تقلل من المتاعب المادية لدى النادي وتوازن القيمة الفنية للاعب مع الاجراءات المالية داخل النادي الا ان ادارة اتلتيك بيلباو معروفة بصعوبة التخلي عن لاعبيها ولجوئها دوما الى استخدام الشرط الجزائي وبالتالي سيجد برشلونة نفسه مضطرا الى استخدام الشرط الجزائي حال تمسكه بضم ويليامز .