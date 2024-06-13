اخبار الرياضه

الاتحاد السكندري يتوج ببطولة دوري السلة على حساب الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة ببطولة دورى كرة السلة بعد فوزه على الأهلى بنتيجة (76-70) فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وفاز الاتحاد على الأهلي في 3 مباريات مقابل مباراة واحدة للنادى الأهلى ليحصد زعيم الثغر اللقب للمرة السادسة عشر فى تاريخه.

وتقام المباريات بنظام best of 5 حيث التقى الفريقان فى 4 مباريات، والفريق الفائز فى 3 مباريات يتوج باللقب.

‎وفاز الاتحاد السكندري فى أول مباراة على الأهلى بنتيجة  71/69، بينما فاز الأهلى فى الجولة الثانية بنتيجة 79/83، وتغلب الاتحاد السكندرى فى المواجهة الثالثة 80/78.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا