الاتحاد السكندري يتوج ببطولة دوري السلة على حساب الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة ببطولة دورى كرة السلة بعد فوزه على الأهلى بنتيجة (76-70) فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وفاز الاتحاد على الأهلي في 3 مباريات مقابل مباراة واحدة للنادى الأهلى ليحصد زعيم الثغر اللقب للمرة السادسة عشر فى تاريخه.

وتقام المباريات بنظام best of 5 حيث التقى الفريقان فى 4 مباريات، والفريق الفائز فى 3 مباريات يتوج باللقب.

‎وفاز الاتحاد السكندري فى أول مباراة على الأهلى بنتيجة 71/69، بينما فاز الأهلى فى الجولة الثانية بنتيجة 79/83، وتغلب الاتحاد السكندرى فى المواجهة الثالثة 80/78.