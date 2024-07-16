شكرا لقرائتكم خبر عن عودة كهربا وتاو لقائمة الأهلى أمام مودرن سبورت غدا والان مع تفاصيل الخبر

اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراة مودرن سبورت غدا الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 لمسابقة الدوري المصري، حيث شهدت القائمة عودة الثنائي محمود كهربا وبيرسي تاو.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي ورضا سليم وبيرسي تاو وكريم نيدفيد.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا ومحاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

وقاد كولر اللاعبين في فقرات متنوعة في المران، شهد بعضها التركيز على الجوانب البدنية والفنية وتنفيذ بعض التعليمات الدفاعية والهجومية خلال المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا على هامش المران الجماعي.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين 4 فرق من اللاعبين شهدت تركيزًا وحماسًا من الجميع.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.