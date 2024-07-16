شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: هدفنا إنهاء الدورى فى المركز الثالث.. وانتظروا تدعيمات قوية للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

تحدث علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، عن أهداف الفريق في الفترة المقبلة، وذلك بعد حسم المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة المقبلة.

وقال علي ماهر، خلال المؤتمر الصحفي المقام حالياً بأحد فنادق بورسعيد على هامش معسكر الفريق: أمامنا 5 مباريات وينتهى الدورى، وعقب انتهاء الدورى ستكون هناك جلسة مع إدارة النادي لتحديد التدعيمات، وتأكدوا أن أى لاعب سينضم إلى الفريق لا بد أن يكون إضافة قوية.

وأضاف مدرب المصري: أريد إنهاء الدورى فى المركز الثالث على الأقل، وهدفي تكوين فريق يليق بالنادى المصرى، وأي تعاقد لا يضيف للفريق لا أفضله، الحمد لله أننا وصلنا أفريقيا، ولم يُكتب لى قيادة الفريق المرة الماضية، بعدما ساعدت الفريق بالوصول إلى المشاركة الأفريقية، ولم يُكتب لى التواجد مع الفريق ولكن هذه المرة أتمنى أن نشارك ونثبت وجودنا.

واختتم علي ماهر حديثه قائلا: لم نخرج ونقدم أي أعذار بأى شيء عن الفريق ولا يمكن أن يكون لنا تصريح بذلك، وهذه نقطة تحسب للجهاز؛ لأننا نعمل مع أى لاعب موجود فى قائمة الفريق، رغم مواجهتنا لإصابات لاعبين أو إيقاف، لكن هدف الجهاز واضح وهذا الأمر صنع شخصية للجهاز الفنى.