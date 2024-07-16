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وزير الرياضة: مهرجان العلمين أصبح مرآة للسياحة والثقافة والفكر والرياضة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 15 يوليو 2024 11:19 م

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه لا بد من توفير المناخ ولكل الرياضات أيا كان نوعها، ومن بينها السيارات.

وقال صبحى فى المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل سباق motor week الذى يقام بالعلمين، إن العلمين والمهرجان الذى فرض نفسه على الساحة الدولية، والذى نتعاون فيه مع المتحدة، أصبحا مرآة للسياحة والثقافة والفكر والرياضة، ونحن هنا نعلن عن أحد السباقات .

وأشار صبحى إلى أن مهرجان العالم علمين سيحظى بالاشتراكات الفنية، ماراثونات وأنشطة وبرامج مراكز الشباب.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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