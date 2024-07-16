الامارات | قاعدة جديدة في الملاعب الألمانية.. "إنذار فوري بانتظار هذا اللاعب"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت ألمانيا تطبيق القاعدة التي تنص على أن قادة الفرق فقط هم من يمكنهم التحدث إلى الحكام على جميع مستويات كرة القدم بأثر فوري.

وتم تجربة تلك القاعدة خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي اختتمت في ألمانيا مؤخرا، حيث من المقرر أن يتم تطبيقها أيضا مستقبلا في البطولات القارية بواسطة الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس، إنه اتفق مع هيئته التحكيمية ورابطة الدوري المحلي، على تنفيذ تلك القاعدة من دوري الدرجة الأولى الألماني إلى أقسام الهواة الأدنى.

وتنص القاعدة على إنذار اللاعبين الآخرين الذين يحاولون الجدال مع الحكم، وبخلاف نجاح تلك القاعدة في تحسين سلوك اللاعبين، فإنها أيضا مفيدة لتقليص فترات الوقت المهدر والضائع في المباريات.

وصرح لوتز فاجنر، مسؤول الحكام بالاتحاد الألماني لكرة القدم: «إن تلك القاعدة ليست معقولة وعملية فحسب، بل إنها تساعد أيضا كرة القدم على المستوى القاعدي».

