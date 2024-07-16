رامي صبري| عدد أغاني ألبوم "أنا جامد كده كده" وموعد الطرح

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رامي صبري انضمامه لموسم الإصدارات الصيفية الجاري بـ ميني ألبوم “أنا جامد كده كده”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

عدد أغاني ألبوم “أنا جامد كده كده” يوليو 2024

يضم الألبوم 6 أغاني “أنا جامد كده كده، كنا معدين، مابتحصليش كتير، على بالي، كداب، فيها إيه” وسيتم طرحه غدًا الأربعاء 17 يوليو على يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية.

ألبوم النهايات أخلاق 2024

يأتي ألبوم “أنا جامد كده كده” بعد مرور مايقرب من 6 أشهر على أخر ألبومات رامي صبري “ألنهايات أخلاق” والذي طرحه في مطلع يناير الماضي، وحقق أصداء إيجابية وملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

ضم ألبوم النهايات أخلاق 11 أغنية “النهايات أخلاق، جامد، النجومية، أمانة ياقلبي، بين الحيطان، مبسوط يابعد، بحكي عليكي، حلفتك بالليالي، جت سليمة، كل سنة، ليك غلاوة عندي”.

جاءت أغنية “بين الحيطان” الأعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم، حيث سجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب”، من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمر الخضري، وتقول كلماتها

وبعدين يا سنيني انا البعد آذيني فراقه طلع عيني اتهديت بشوف بعده مآسي لا نسيت ولا هكون ناسي موجود في قلبي وراسي حنيت بين الحيطان شايفه وشايف زمان ذكريات في المكان مابتتنسيش بعده الحياه صعبه وضايع وتاه قلبي اللي راح معاه ومارجعليش ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي وعايش علي حالي وموجوع ده لو يرجه ثانيه ارتاح واعيش الدنيا بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع ".

ألبوم معايا هتبدع 2022

بجانب ألبوم “معايا هتبدع” الذي ضم 8 أغنيات وسيتم طرحه تدريجيًا ابتداءً من 3 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023، والذي ضم 8 أغاني “معايا هتبدع، يمكن خير، لما بيوحشني، احنا في حتة تانية، حبينا، انت الأصل، بتفتكرني، فاكر نفسك هدية”، وحققت يمكن خير نجاحًا ساحقًا خلال العام الماضي وحققت أكثر من 124 مليون مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها "

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب".