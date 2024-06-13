13 لاعبا.. غيابات الزمالك أمام سيراميكا كيوباترا

يفقتد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لغيابات عديد في مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الحادية عشر.

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وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك القائمة المستدعاة للمباراة والتي شهدت غياب 13 لاعب.

وجاءت الغيابات على النحو التالي:

شيكابالا وسيف الجزيري وأحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وأحمد حمدي ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي للإصابة ومحمود علاء ومهاب ياسر لـ أسباب فنية، وغياب الثلاثي ياسر حمد وموتيابا وسامسون اكينيولا بسبب تأخر عودتهم إلى القاهرة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

في خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي – سيد عبد الله “نيمار”.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا – محمد شحاتة – زياد كمال – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم “إيشو” – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى زيزو.

في خط الهجوم: ناصر منسي – يوسف أوباما.