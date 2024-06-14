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الامارات | فيروس غامض يضرب لاعبي منتخب فرنسا قبل يورو 2024

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس غامض يضرب لاعبي منتخب فرنسا قبل يورو 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن فيروس غامض ضرب معسكر منتخب فرنسا قبل ساعات من انطلاق يورو 2024.

وأكدت الصحيفة أن عدد من اللاعبين أصيبوا بوعكة صحية جماعية متشابهة الأعراض حيث شكوا من الصداع والتهاب في الأنف والحنجرة.

وأضافت: "المدرب ديديه ديشامب عانى من الأعراض نفسها، وسط مخاوف من تزايد انتشار الفيروس وسط باقي أعضاء الفريق".

وأشارت إلى أن اللاعب عثمان ديمبلي اشتكى من الحمى وأعراض الأنفلونزا، قبل أن تتحسن حالته في الساعات الماضية.

ويخوض منتخب فرنسا أول مباراة له في البطولة الإثنين المقبل ضد النمسا ضمن مباريات الجولة الرابعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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