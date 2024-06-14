الامارات | موعد المباراة الافتتاحية في يورو 2024.. ومباريات قوية في مصر والمغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم الجمعة منافسات كأس أمم أوروبا الـ 17 في ألمانيا بمشاركة 24 منتخباً يتنافسون على اللقب القاري.

في المقابل تقام مجموعة من المباريات القوية في مصر والمغرب عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الجمعة

يورو 2024

23:00ألمانيا-- : --إسكتلندا

الدوري الأرجنتيني

02:00تاليريس كوردوبا-- : --بلاتينسي

02:00بوكا جونيورز -- : -- فيليز سارسفيلد

الدوري المصري

20:00فاركو-- : --الأهلي

20:00سيراميكا كليوباترا-- : --الزمالك

الدوري المغربي

21:00يوسفية برشيد -- : -- شباب السوالم

21:00الجيش الملكي -- : -- الفتح

21:00اتحاد طنجة-- : --شباب المحمدية

21:00مولودية وجدة -- : -- الرجاء

21:00المغرب الفاسي-- : --أولمبيك آسفي

21:00الاتحاد التوركي-- : --حسنية أغادير

21:00الوداد-- : --المغرب التطواني

الدوري التونسي

19:30اتحاد بن قردان-- : --مستقبل المرسى

19:30مستقبل سليمان-- : -- نجم المتلوي

19:30البنزرتي-- : --اتحاد تطاوين

19:30قوافل قفصة-- : --الأولمبي الباجي

19:30الملعب التونسي-- : --الأفريقي