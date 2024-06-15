فان دايك يكشف موقفه من الانتقال للدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت تقارير صحفية، عن وجود اهتمام من الدوري السعودي للمحترفين بالتعاقد مع فان دايك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية، إلى أن فان دايك أصبح منفتحًا على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن الهولندي فيرجيل فان دايك، البالغ من العمر 32 عامًا، قد انتقل إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2018.

وارتبط اسم المدافع الدولي الهولندي بالانتقال إلى النصر السعودي ليزامل البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقًا لتأكيدات موقع ترانسفير ماركت.

وشارك فان دايك خلال الموسم الحالي في 48 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين.