اخبار الرياضه

فان دايك يكشف موقفه من الانتقال للدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي الإنجليزي، عن موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت تقارير صحفية، عن وجود اهتمام من الدوري السعودي للمحترفين بالتعاقد مع فان دايك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية، إلى أن فان دايك أصبح منفتحًا على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن الهولندي فيرجيل فان دايك، البالغ من العمر 32 عامًا، قد انتقل إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2018.

وارتبط اسم المدافع الدولي الهولندي بالانتقال إلى النصر السعودي ليزامل البرتغالي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقًا لتأكيدات موقع ترانسفير ماركت.

وشارك فان دايك خلال الموسم الحالي في 48 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا