تحرك انجليزي لضم نجم الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت انباء صحفية اليوم، عن تحرك ثنائي الدوري الانجليزي “البريميرليج”، للحصول على خدمات نجم الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالى.



وأكدت احدى الصحف الانجليزية، أن أستون فيلا ونوتنجهام فورست يتحركان لضم سعود عبد الحميد لاعب الهلال، وتم التواصل بالفعل مع وكيله.



وأوضحت أن إدارة الهلال منفتحة على فكرة احتراف سعود عبد الحميد، البالغ من العمر 24 عاما.

كما يرغب سعود عبد الحميد في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، ويرى أن الوقت الحالي هو المناسب لاتخاذ تلك الخطوة.

ولعب سعود عبد الحميد 51 مباراة خلال الموسم الماضي مع الهلال، وسجل 4 أهداف وصنع 9 آخرين.