منتخب ألبانيا يسجل أسرع هدف في تاريخ اليورو.. فيديو

حفر منتخب ألبانيا اسمه في تاريخ بطولة أمم أوروبا يورو 2024 من أول دقيقة، بتسجيله أسرع هدف في تاريخ البطولة.

وأحرز منتخب ألبانيا هدفًا تاريخيًا في مواجهة منتخب إيطاليا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، المقامة على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية.

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ففي الثانية 22 فقط من بداية المباراة، هزّ نديم باجرامي شباك إيطاليا بهدف مبكر، ليصبح أسرع هدف في تاريخ بطولة أمم أوروبا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق للنجم الروسي دميتري كيريتشينكو الذي سجله في نسخة عام 2004 بعد دقيقة و7 ثوانٍ فقط.

وتشهد بطولة أمم أوروبا 2024 مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها، موزعة على 6 مجموعات، حيث يتأهل متصدرو المجموعات وصاحبو المركز الثاني مباشرةً إلى الدور ثمن النهائي، بينما يتأهل أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى هذا الدور أيضًا.