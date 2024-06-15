أكينولا يرفض العوده ويهدد الزمالك بشكوى للفيفا

ياسر رشاد - القاهرة - رفض البنيني سامسون أكينولا لاعب الزمالك العوده من بلاده رغم إتصالات مسئولو نادي الزمالك معه بهدف التفاوض على فسخ تعاقده بالتراضى بعد إعلان اللاعب فسخ عقده من طرف واحد لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة من ستة أشهر. وشهدت الساعات الماضيه ظهور أزمه جديده فى الزمالك بطلها هذه المره اللاعب البنينى سامسون أكينولا بعد أن فوجئ مجلس الإداره بتلقيه خطابا من محامى اللاعب يؤكد فيه فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة من ستة أشهر حيث أشار المحامى أن اللاعب أقدم على هذه الخطوة بسبب مستحقاته المتأخرة والتي لم يحصل عليها منذ فترة طويلة تقترب من العام لاسيما وأن اللوائح تمنحه الحق في فسخ التعاقد في حال عدم حصوله على مستحقاته لمدة 3 أشهر وأنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد النادي الأبيض في الفترة الحالية بسبب مستحقاته وأن اللاعب يتمسك بالحصول على مستحقاته المتأخرة بالكامل في الفترة المقبلة

وعلمت الخليج 365 أن اللاعب تلقى اتصالات من قبل مسؤولي الزمالك في الفترة الأخيرة لاقناعه بالعودة إلى القاهرة والتوصل إلى اتفاق بشأن مستحقاته المتأخره إلا أنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن.