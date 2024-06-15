رسميا.. الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة 33

ياسر رشاد - القاهرة - توج الترجي بلقب الدوري التونسي بشكل رسمي بعد فوزه على الاتحاد المنستيري بهدفين نظيفين.

حصد الترجي لقب الدوري التونسي للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه بعد التفوق على الاتحاد المنستيري في دورة الأبطال التي جمعت ست فرق تتنافس على اللقب معهم، وهم النجم الساحلي والصفاقسي، والملعب التونسي، والأفريقي.

تفوق الترجي بجمع 23 نقطة بعد خوض 9 مباريات خلفه الاتحاد المنستيري ب15 نقطة، أما ثالثا الصفاقسي ب12 نقطة.

وكان الترجي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تفوقه على صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي، ليواجه الأهلي لكنه خسر أمامه بهدف نظيف.