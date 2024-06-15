إيطاليا تتفوق على ألبانيا في الشوط الأول بعد العودة بالنتيجة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم منتخب إيطاليا على ألبانيا بهدفين لهدف في الشوط الأول بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الإفتتاحية من بطولة كأس أمم أوروبا والتي تستضيفها ألمانيا.

سجل نديم بايرامي لاعب منتخب ألبانيا الهدف الأول بعد مرور 22 ثانية فقط، من تسديدة قوية سكنت الشباك بعدما استغل تمريرة خاطئة من لاعب إيطاليا.

ردت إيطاليا في الدقيقة 11 بعد كرة عرضية، ضربها باستوني رأسية رائعة سكنت الشباك، قبل أن يضيف نيكولاس باريلا هدف التقدم للأزوري بعد تسديدة قوية لا تصد ولا ترد في شباك ألبانيا.

ليتقدم منتخب إيطاليا أمام ألبانيا في النتيجة بهدفين لهدف في الشوط الأول بعد تأخره بهدف نظيف.

ويقع منتخب إيطاليا في مجموعة نارية وهي المجموعة الثانية والتي تضم إسبانيا وكرواتيا، و ألبانيا ، ويتصدر اللاروخا في الوقت الحالي برصيد 3 نقاط بعد فوزه على كرواتيا بثلاث أهداف نظيفة.