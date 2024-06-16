شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 15 - 6 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم السبت 15 - 6 - 2024، العديد من الأخبار والتي جاء في مقدمتها: مران الأهلى استعدادا للاتحاد.. استشفاء للأساسيين.. محاضرة كولر وفقرة للحراس، وأكرم توفيق ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي بعد تعافيه من آلام الركبة، و"العريس" محمد هانى ينتظم فى مران الأهلى قبل مباراة الاتحاد.

مران الأهلى استعدادا للاتحاد.. استشفاء للأساسيين.. محاضرة كولر وفقرة للحراس

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت، بملعب التتش في بداية استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب..

أكرم توفيق ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي بعد تعافيه من آلام الركبة

انتظم أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

"العريس" محمد هانى ينتظم فى مران الأهلى قبل مباراة الاتحاد

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، الأهلي إن محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، انتظم اليوم السبت في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها بسبب زواجه مساء الأربعاء الماضي.

مصدر في الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات إعادة محمد شريف الموسم المقبل

استبعد مسئولو النادي الأهلي فكرة إعادة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي للمارد الأحمر في الموسم المقبل.

كواليس اجتماع تحديد مصير أوجستي بوش فى الأهلي

يعقد مسئولو النادي الأهلي فى الساعات الجارية اجتماعاً موسعاً مع المدير الفني لرجال كرة السلة الإسباني أوجستي بوش لتحديد مصيره مع الفريق فى الموسم المقبل.