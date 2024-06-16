شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 15-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: استبعد مسئولو النادي الأهلي فكرة إعادة محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، للمارد الأحمر فى الموسم المقبل، وقال مصدر في الأهلي، إن النادي لا يفكر فى ضم محمد شريف كما أن مارسيل كولر المدير الفنى للقلعة الحمراء لم يتحدث من قريب أو بعيد عن فكرة عودة محمد شريف.

الزمالك يترقب عودة ثلاثى الفريق إلى التدريبات

يترقب الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، عودة الثلاثى الفلسطيني ياسر حمد والأوغندى ترافيس موتيابا والبنينى سامسون أكينيولا من بلادهم بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخباتهم في تصفيات كأس العالم 2026.

استبعد مسئولو النادي الأهلي فكرة إعادة محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، للمارد الأحمر فى الموسم المقبل، وقال مصدر في الأهلي، إن النادي لا يفكر فى ضم محمد شريف كما أن مارسيل كولر المدير الفنى للقلعة الحمراء لم يتحدث من قريب أو بعيد عن فكرة عودة محمد شريف.

انتظم أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الاهلي، إن محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، انتظم اليوم السبت في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها بسبب زواجه مساء الأربعاء الماضي.

يسابق الجهاز الطبي للزمالك الزمن لتجهيز أحمد فتوح ظهير أيسر القلعة البيضاء لمواجهة الأهلى المقرر لها الثلاثاء 25 يونيو الجارى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى NILE (الدورى المصرى الممتاز).

يجهز الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب عيد الأضحي، لبدء 20 دورة تدريبية انطلاقا من الشهر المقبل، بعد موافقة الكاف على إعداد تلك الدورات في مصر.

مازال مسئولو النادي الأهلي يحاولون ضم الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري ، الذي كان قريباً جداً من الانتقال للأهلي، قبل أن يتلقى عرضاً من الدوري البلجيكي واقترب من الانتقال لصفوفه.

حدد الجهاز الطبي للزمالك البرنامج التأهيلى لأحمد حمدى لاعب الفريق الأبيض للتعافى من إصابة الرباط الصليبى بعد إجراء العملية بنجاح في ألمانيا الخميس الماضى، حسبما كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم عن خضوع لاعب الوسط لجراحة ناجحة في الركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

طلب مسئولو النادى الاهلى من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة، ضرورة تقديم تصوره النهائي بشأن اللاعبين الأجانب قبل انطلاق الميركاتو الصيفى.

أكد مسئولو اتحاد الكرة عدم وصول أى خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن عقوبة إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، الذي قرر فى اجتماعه الطارئ إيقاف الشيبى لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب مخالفة اللوائح فى قضيته ضد حسين الشحات لاعب الأهلي إذ لجأ للقضاء الجنائى ضد لاعب الأهلى فى مسألة تخص كرة القدم، وأن ما يتردد فى هذا الشأن برفض الاتحاد الدولي عقوبة اتحاد الكرة لا أساس له من الصحة.

استفسر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن حالة اللاعبين المصابين في القلعة البيضاء قبل مواجهة المصري المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن طلب بعض الأندية بالاستعانة بحكام أجانب من عدمه سيعود إلى لجنة الحكام برئاسة فيتور بيريرا، وأن لجنة الحكام هى صاحبة القرار في هذا الأمر.