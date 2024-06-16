الامارات | تسجيل أسرع هدف في تاريخ كأس أمم أوروبا بمرمى المنتخب الإيطالي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل الألباني نديم بيرامي تاريخ كرة القدم الأوروبية بتسجيله أسرع هدف في الأدوار النهائية بعد 23 ثانية في مرمى حامل اللقب المنتخب الإيطالي على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للنسخة المقامة في ألمانيا.

ونجح بيرامي، مهاجم ساسوولو الإيطالي البالغ من العمر 25 عاما، في مفاجأة أبطال القارة العجوز عندما استغل كرة رمية تماس حاول فيديريكو دي ماركو لعبها مع زميله في إنتر ميلان أليساندو باستوني فهيأها لنفسه من مسافة قريبة وسددها قوية بيمناه داخل مرمى جانلويجي دوناروما وسط فرحة هستيرية أمام 50 ألف متفرج.

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة الروسي دميتري كيريتشنكو عندما افتتح التسجيل في مرمى اليونان بعد 67 ثانية في 20 يونيو 2004 في البرتغال ضمن كأس أوروبا 2004.

لكن إيطاليا ردت بسرعة وقلبت النتيجة بهدفين للاعبي إنتر بطل الدوري أليساندرو باستوني (11) ونيكولو باريلا (16).