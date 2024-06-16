استشاري قلب يحذر رابطة الأندية من إقامة المباريات في الرابعة عصرا

ياسر رشاد - القاهرة - حذر أحمد أشرف استشاري القلب والقسطرة وطب القلب الرياضي من إقامة المباريات في هذا الجو الصعب، مؤكدا أنه لا داعي أن تقام المباريات في الساعة الرابعة عصرا لأنه قد يشكل خطرا على اللاعبين وأيضا الجماهير.

وأضاف أشرف في تصريحات تلفزيونية : لا أجد مبرراً للعب المباريات الساعة الرابعة عصراً في هذا الطقس، الأمر قد يتسبب ليس فقط في ضربة شمس، بل للوفاة، والجماهير نفسها لو تعرضت لدرجة حرارة عالية سيتسبب هذا في مشاكل كبيرة نحن في غنى عنها.

وشدد على اللاعب إذا شعر بأي عرض من الأعراض أن يطلب التدخل الطبي حتى لا يتعرض لأي مشكلة.

وكان رابطة الأندية تعرضت لانتقادات شديدة بعد قرارتها الأخيرة بإقامة بعض من المباريات في النهار في الساعة الرابعة عصرا والسابعة، وسط صعوبة الطقس الحر، وارتفاع درجات الحرارة.