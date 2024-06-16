الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة الـ33 في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد نادي الترجي لقب الدوري التونسي رقم 33 في التاريخ، عقب الفوز على الاتحاد المنستيري 2-0.

ونجح الترجي في حسم اللقب قبل نهاية الدوري بجولة واحدة، حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الوصيف الاتحاد المنستيري.

وبداية من موسم 2021-2022، قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم إجراء تعديل لنظام مسابقة الدوري، حيث تقرر أن تٌلعب البطولة بنظام المجموعتين.

ويلعب أصحاب المراكز الـ3 الأولى من كل مجموعة في المرحلة النهائية على الفوز باللقب، ويهبط أصحاب المراكز الأخيرة لدوري الدرجة الثانية.

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