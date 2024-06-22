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"هتدفع نصف الغرامة".. خطوات التصالح في المخالفات المرورية 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تمنح النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني فرصة للتصالح في المخالفات المرورية بجميع أشكالها خلال 3 أيام.

التصالح في المخالفات المرورية ينتج عنه دفع المخالف 50% من قيمة المخالفة، وبعد انتهائها يدفع الغرامة كاملة.

خطوات التصالح في المخالفات المرورية:

على سبيل المثال، تتراوح غرامة السرعة الزائدة بين 500 إلى 1500 جنيه، لكن عند التصالح في المخالفة خلال 3 أيام تكون الغرامة 200 جنيه، وإذا انقضت الثلاثة أيام تُسجل قيمة الغرامة 400 جنيه كالمعتاد.

ويستعرض "الخليج 365" خطوات التصالح الفوري في مخالفات المرور أونلاين:

1 - الدخول على خدمات المرور بموقع النيابة العامة https://bit.ly/3wVUmpc

2- اختر "التصالح الفوري" ثم اختر مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة

3 - بعد إدخال البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات

4 - اضغط على تفاصيل المخالفات ثم أدخل الرقم القومي ورقم الهاتف ثم اضغط على تفاصيل المخالفات

5 - اختر خدمة "التصالح"

يذكر أن النيابة العامة تُتيح عبر موقعها الإلكتروني خدمات نيابات المرور مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية والتصالح فيها واستخراج شهادة المخالفات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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